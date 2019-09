Il Siviglia avverte: “Kjaer a Bergamo per le visite ma la trattativa non è chiusa”

“Kjaer è a Bergamo per fare le visite mediche ma l’operazione non è conclusa”: il ds del Siviglia Monchi spaventa l’Atalanta e, a poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo, frena sull’esito della trattativa che dovrebbe portare il difensore danese a vestire la maglia nerazzurra.

L’ex centrale di Palermo e Roma è stato identificato dalla dirigenza per sostituire Martin Skrtel, il cui contratto è stato rescisso consensualmente dopo appena un mese dalle firme: ufficialmente non si sentiva pronto dal punto di vista atletico per disputare un campionato all’altezza delle aspettative.

Così l’Atalanta ha messo subito in campo le contromosse, intavolando una trattativa-lampo con gli andalusi: un accordo di massima, sulla base di un prestito, con il danese che è volato a Bergamo per ottenere l’idoneità dalle visite.

Ma prima ancora dell’esito delle stesse, Monchi ha messo tutti in guardia: c’è tutta la disponibilità, ma l’affare ancora non si può dire fatto.

Un brivido di fine mercato, che l’Atalanta deve risolvere in fretta prima del gong delle 22 di lunedì.