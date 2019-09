I due Matteo (Renzi e Salvini): destino simile, dalle stelle alle stalle in un amen

Lo studente del Sarpi torna a parlar di politica.

Cause simili, pretesti diversi, effetti probabilmente uguali: così si caratterizzano le vicende di Renzi e Salvini, due politici che in poco tempo hanno saputo incentrare sulla propria figura l’attenzione della politica intiera, ma che in altrettanto breve periodo hanno visto la loro “onnipotenza” crollare quasi completamente.

Per meglio, dire, l’uno, Renzi, ha già passato tutto questo, mentre l’altro deve ancora sperimentare la (possibile) fase del baratro politico. Ma concentriamoci sulle cause e sui pretesti che hanno condotto, o stanno conducendo, questi politici dalle stelle alle stalle.

Entrambi sono piombati quasi improvvisamente sul palco, prendendosi in poco tempo l’intera scena: Renzi, dopo la proficua esperienza da sindaco di Firenze, dove aveva mostrato le sue doti di politico carismatico e intraprendente; Salvini, invece, raccogliendo l’eredità di un partito tutto sommato mediocre fino a qualche tempo fa, allargando i suoi orizzonti, e conquistando le piazze con la sua loquacità, e il suo spirito indomito e rivoluzionario.

Raggiunto il cuore degli elettori, prendono presto parte al successivo governo, l’uno da Presidente del Consiglio, l’altro da Vicepremier e Ministro dell’Interno, ma con grande influenza sul resto del pacchetto governativo, e qui cominciano i problemi per entrambi. Accecati dal successo ottenuto, non fanno i conti giusti, e, smaniosi di un potere ancora più grande, mettono a rischio la loro posizione, o proponendo un referendum costituzionale fortemente personalizzato, o facendo cadere il suo stesso governo, sperando in elezioni immediate.

Se Renzi ha commesso l’errore, dunque, di far dipendere la propria carica di Premier dall’esito del referendum, inducendo così tutti coloro che mal lo sopportavano, a votare contro di lui, e non solo contro la proposta costituzionale, Salvini ha fatto male i conti, basandosi su meri sondaggi, e improntando la propria azione forte di un ipotetico 38% delle preferenze alle urne, ma ottenendo solo di essere escluso dal prossimo governo, e di calare drasticamente il consenso fino ad allora abilmente conseguito.

E così le sorti dei due non possono che essere simili: un baratro politico, come detto, che è costato a Matteo Renzi 3 anni di anonimato, e in cui probabilmente cadrà anche l’altro Matteo, a meno di una cieca fede, saggiamente mantenuta, da parte dei suoi elettori. Ma la strada potrebbe essere già segnata, e tutto a causa della cieca bramosia di potere che l’ha pertanto avvicinato all’odiato omonimo.