Gasperini si consola con la cittadinanza onoraria: sarà conferita il 9 settembre

La sconfitta contro il Torino, dopo una partita stranissima, ha lasciato l’amaro in bocca: per rifarsi sul campo, complice la sosta per le Nazionali, l’Atalanta dovrà aspettare il weekend del 14 e 15 settembre.

Per Gian Piero Gasperini, invece, la “pillola” che addolcirà il ko di Parma arriverà un po’ prima: il Comune di Bergamo, infatti, ha fissato per le 18.30 di lunedì 9 settembre il consiglio comunale straordinario nel quale il tecnico di Grugliasco sarà insignito della cittadinanza onoraria di Bergamo.

Una decisione approvata all’unanimità lo scorso 24 luglio, su proposta del sindaco Giorgio Gori: “Vista la sua professionalità, il suo grande equilibrio, la sensibilità tattica e all’organizzazione di gioco che gli vengono riconosciuti da colleghi e giornalisti – si leggeva nella motivazione – La qualificazione alla Uefa Champions League, un traguardo di grande valore sportivo che aggiunge lustro e visibilità all’intera città proiettata per la prima volta in una dimensione internazionale di grande prestigio”.

“Con la cittadinanza onoraria – aveva poi sottolineato in aula in sindaco – desideriamo suggellare il legame, anche affettivo, che si è creato tra Bergamo e Gasperini”.