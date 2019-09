Campionati Italiani Para-Archery, titolo per Alberto Simonelli nell’arco compound

Si tinge di tricolore il primo fine settimana di settembre per Alberto Simonelli.

Il 52enne di Gorlago, al via dei Campionati Italiani di Para-Archery in corso a Firenze, ha infatti conquistato il successo nell’arco compound imponendosi in finale sul campione uscente Paolo De Veccaro.

In testa dopo il turno di qualificazione, il portacolori delle Fiamme Azzurre ha superato 143 a 137 il l’arciere delle Frecce Azzurre cogliendo così il secondo titolo dopo quello di classe.

Niente podio invece per lo stezzanese Gianpaolo Cancelli (Arcieri Torrevecchia) che, dopo il terzo posto fra i seniores, è stato sconfitto nella finale per il bronzo da Claudio Chiapperini (Arcieri del Cangrande).

A livello orobico buon quinto posto per Matteo Bonacina, mentre si è interrotta ai quarti di finale di Paolo Bellini, Romano Moroni e Massimo Venturelli, in grado di condurre la P.H.B. al titolo a squadre.