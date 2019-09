Calciomercato, la Sampdoria riporta in Serie A l’ex atalantino Emiliano Rigoni

La doppietta spettacolare al debutto contro la Roma aveva fatto sognare ben altro futuro per Emiliano Rigoni all’Atalanta e in Serie A: invece quattro mesi e un solo altro centro (al Milan) dopo, l’esterno argentino è finito ai margini del progetto nerazzurro, per un amore mai sbocciato con il tecnico Gian Piero Gasperini.

A gennaio il ritorno allo Zenit San Pietroburgo, soluzione obbligata ma solo temporanea.

Nell’ultimo giorni di mercato, infatti, per Rigoni si sono riaperte le porte della massima serie: a dargli una seconda chance è la Sampdoria che ha pensato a lui dopo il disastroso inizio di stagione.

Dopo la sconfitta per 0-3 contro la Lazio, a Reggio Emilia contro il Sassuolo è arrivato un pesantissimo 4-1: e con la panchina di Eusebio Di Francesco già tremolante, la dirigenza ha deciso di provare a dare uno scossone tornando con prepotenza sul mercato.

Lunedì mattina Rigoni è arrivato a Genova, poi visite e firma coi blucerchiati: “Sono molto felice – ha detto in aeroporto – Mi è sempre piaciuta la Serie A, contento che la Samp mi abbia dato questa possibilità”.