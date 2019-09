Al via la nuova stagione di “PresaDiretta”: la tv del 2 settembre

Inizia la nuova stagione di “PresaDirertta”. Per la prima serata in tv, lunedì 2 settembre su RaiTre alle 21.45 andrà in onda la prima delle sette puntate del nuovo ciclo del programma di inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Sarà una stagione piena di novità. La trasmissione si allunga fino a mezzanotte coprendo anche la seconda serata. Lo studio è completamente rinnovato per accogliere storie e testimonianze dal vivo, per ascoltare e raccontare il Paese in modo ancora più diretto. Inoltre, ci sarà uno spazio nuovo, “Futuro Presente”, una seconda pagina in ogni puntata, con inchieste dedicate al mondo che verrà. Dalle città a zero emissioni, all’agricoltura molecolare, dalla battaglia contro la plastica a quella contro l’Hiv. Innovazione, scienza, medicina e ambiente. E naturalmente le inchieste della squadra di Riccardo Iacona. “PresaDiretta” ha lavorato non solo sulle questioni al centro del dibattito pubblico, ma anche su alcuni importanti temi trascurati dall’agenda della politica: la verità sulle Ong e le loro attività, il Nord e il Sud del Paese che marciano a due velocità, la verità sul Servizio Sanitario Nazionale, quanto inquinano i nostri vestiti e l’industria della moda, lo Stato che fa cassa con il vizio del gioco, la manovra economica d’autunno e i conti pubblici che non tornano.

Nella puntata di stasera si affronta un tema cruciale di cui non si parla ancora abbastanza: “L’inverno demografico italiano“. Eppure l’allarme degli studiosi e il recentissimo rapporto dell’Istat certificano il crollo demografico del nostro Paese. Ormai siamo, subito dopo il Giappone, il Paese più vecchio del mondo. Se continuano così, gli italiani rischiano l’estinzione. Con il risicato indicatore di 1,3 figli per donna, l’Italia è ben al di sotto di quella che i demografi chiamano “la soglia minima di sostituzione”, ovvero quel numero di figli necessario per rimpiazzare naturalmente i decessi. Gli effetti a catena dell’invecchiamento della popolazione sono drammatici: sanità allo stremo, scuole che chiudono, forza lavoro che manca, difficoltà a pagare le pensioni. Ma perché in Italia non si fanno più figli? Per capirlo PresaDiretta ha attraversato il territorio ligure, la regione più anziana d’Italia e più vecchia d’Europa, dove le conseguenze dello spopolamento sono già visibili. Poi è andata in Francia, il Paese che ha il tasso di fecondità più alto d’Europa, per capire il segreto di questo boom demografico e fare un confronto con le politiche francesi di sostegno alla famiglia. E infine, per capire che ruolo può giocare l’immigrazione nel contrasto alla denatalità, PresaDiretta è andata in Canada, il Paese con il più alto numero di immigrati pro capite al mondo. Il governo canadese ha saputo trasformare l’immigrazione da problema a fonte di ricchezza. Come hanno fatto? Il modello canadese del multiculturalismo: uniti ma diversi.

Nello studio rinnovato di “PresaDiretta” ci saranno ospiti e testimonianze dal vivo, per riflettere insieme sul fatto che la demografia non è un destino e che è possibile cambiare rotta se la politica e la società capiscono che i figli non sono un affare privato ma un bene comune. Interverranno la scrittrice Michela Murgia, la vicepresidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari Emma Ciccarelli, un gruppo di ragazzi italiani che hanno lasciato il Paese per andare a lavorare e costruire il loro futuro altrove, una coppia mista con una storia di razzismo quotidiano da raccontare.

E poi un’altra delle novità di questa stagione di PresaDiretta: l’appuntamento con uno spazio nuovo: “Futuro Presente“, un’inchiesta dedicata al mondo che verrà. In questa prima puntata: “Pfas il veleno invisibile“, il più grande caso di inquinamento delle acque causato dalle sostanze chimiche usate per impermeabilizzare centinaia di prodotti di uso comune, dagli abiti alle padelle. Quanto si sta allargando al resto del Paese la contaminazione partita dal Veneto? E quali rischi sanitari sta correndo la popolazione entrata in contatto con questi inquinanti chimici?

“L’inverno demografico italiano” e “Pfas il veleno invisibile” sono un racconto di Riccardo Iacona con Lisa Iotti, Elena Marzano, Sabrina Carreras, Marianna De Marzi, Irene Sicurella, Luigi Mastropaolo, Andrea Tornago, Massimiliano Torchia, Raffaele Manco e Cristiano Forti.

Prima di “PresaDiretta” alle 21.20 RaiTre proporrà la prima delle sette puntate di “Indovina chi viene a cena”. Sabrina Giannini conduce la quarta edizione di questo programma che tratta molteplici argomenti: si spazia dalla produzione di cibo industriale all’ecosistema naturale, dalla fauna selvatica all’ambiente, sempre in relazione ai comportamenti dell’uomo moderno.

RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Io che amo solo te”, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido e Maria Pia Calzone.

Ninella ha cinquant’anni e un grande amore, don Mimì, con cui non si è potuta sposare. Il destino, però, le fa un regalo inaspettato: sua figlia si fidanza proprio con il figlio dell’uomo che ha sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il matrimonio di Chiara e Damiano si trasforma così in un vero e proprio evento per il loro paese pugliese. Gli occhi dei 287 invitati non saranno puntati solo sugli sposi, ma sui loro genitori, la cui antica passione è un vulcano solo temporaneamente spento. A sorvegliare la situazione ci sarà comunque la futura suocera di Chiara, incaricata di gestire una festa di matrimonio preparata da mesi.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la prima delle quattro puntate della fiction “La verità”, con Patrick Dempsey, Ben Schnetzer, Damon Wayans jr., Kristine Froseth e Kurt Fuller. Andranno in onda gli episodi numero 1 e 2. Nel primo, lo scrittore Harry Quebert incontra sulla spiaggia la giovane Nola e ne rimane affascinato. Nel secondo, Harry inizia a frequentare la tavola calda in cui lavora.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la prima delle tre puntate di “Made in Arteteca”. Reduci dal successo di “Made in Sud”, gli Arteteca, i Ditelo Voi e Paolo Caiazzo tornano protagonisti di tre serate. Il primo appuntamento,”Made in Arteteca”, vede il duo comico, Monica Lima ed Enzo Iuppariello, impegnato nell’allestimento di un nuovo spettacolo. Questo programma prende il posto del telefilm “Hawaii Five-0” che è passato alla domenica.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 prenderà il via la seconda edizione di “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Wanted – Scegli il tuo destino”, con James McAvoy; su La7 alle 21.15 “Caccia al ladro”, con Cary Grant e Grace Kelly; su Tv8 alle 21.30 “Moonraker – Operazione spazio”, con Roger Moore; e su Canale Nove alle 21.25 “Di che segno sei?”, con Paolo Villaggio, Adriano Celentano e Renato Pozzetto.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “The roommate – Il terrore ti dorme accanto”, con Alyson Michalka; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Immagina che”, con Eddie Murphy; su La5 alle 21.10 “5 appuntamenti per farla innamorare”, con Nia Vardalos; su Iris alle 21 “Abbronzatissimi”, con Jerry Calà, Alba Parietti ed Eva Grimaldi; e su Mediaset Extra alle 21.15 “Gole ruggenti”, con Pippo Franco, Pamela Prati e Leo Gullotta.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Valerio Zurlini gli anni delle immagini”. A trent’anni dalla morte di Valerio Zurlini, il documentario ricostruisce il mondo del regista attraverso i suoi occhi, la sua voce e le sue riflessioni, le immagini dei suoi film e le frasi dei suoi brani. Un esempio di testamento spirituale, dove Zurlini confessa se stesso.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati Caccia al traditore” e “La colpevole”. Nel primo, Joséphine deve indagare nel passato di Antoine Dutroc per scoprire se, nel 1942, è stato lui a denunciare ai nazisti i componenti di una rete della resistenza. Nel secondo, Joséphine deve assistere Brigitte, che dopo aver scontato una pena in carcere vorrebbe rivedere suo figlio Thomas, che vive con Charlotte, sua sorella. Sostenuta da Joséphine, Brigitte affronta la diffidenza del bambino e l’ostilità della sua famiglia.

Da segnalare, infine, su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite: e poi” e su Italia2 alle 21.15 il cartoon “Dragon ball super”.