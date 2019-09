La comunità di Cornalita, frazione di San Giovanni Bianco, dà l’ultimo saluto al piccolo Tommaso Galizzi, 5 anni, morto annegato giovedì scorso nella piscina dell’hotel Abruzzo Marina a Silvi Marina, nel Teramese. Una comunità vicina nel dolore a papà Riccardo, mamma Cristina e del fratello Filippo, 8 anni. Lunedì, alle 16, si sono celebrati i funerali in una chiesa gremita.

nella foto: Tommaso Galizzi

Giovedì scorso il piccolo Tommaso ha accusato un malore improvviso in piscina che l’avrebbe fatto finire rapidamente sott’acqua. Le urla disperate degli amichetti coi quali stava giocando hanno attirato l’attenzione del bagnino che prontamente si è tuffato per recuperare il bambino: nonostante un lungo massaggio cardiaco, poi proseguito anche dai soccorritori arrivati sul posto, per il piccolo non c’è stato più nulla da fare.