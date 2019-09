Uno Zapata devastante non basta: l’Atalanta si arrende a un Toro indomabile

È stato un Toro indomabile quello che ha messo ko un’Atalanta bella, ma clamorosamente distratta in difesa, al Tardini di Parma.

Un match incredibile, infinito, scoppiettante e ricco di emozioni alla fine ha dato ragione ai granata, che – è proprio il caso di dirlo – hanno avuto un Sirigu in più: il portiere siciliano ha veramente parato di tutto a Ilicic, ad Hateboer, a Muriel. A qualsiasi nerazzurro sia passato dalle sue parti. Ad eccezione dei due missili terra-aria di Zapata, quelli che sembravano dare il la all’ennesima grande serata dei bergamaschi. Sempre bravi quando chiamati a rimontare.

Ma no, non è stato il solito match da riprendere dai capelli per i ragazzi di Gasperini, che anche una volta passati in vantaggio non sono stati attenti e precisi in difesa, soprattutto in occasione del gol del 3-2 decisivo di Izzo, lasciato troppo libero in area sulla punizione di Baselli.

Davanti l’Atalanta è sembrata la solita squadra, devastante, a tratti straripante, trascinata da uno Zapata imprendibile quando decideva di entrare in area con la palla tra i piedi.

Dietro, però, sono stati commessi troppi errori, troppi svarioni.

Ora la pausa per le nazionali: servirà al Gasp per riguardare movimenti e organizzazione in fase difensiva.