Su Rete4 omaggio a Gino Paoli, Tenco ed Endrigo: la tv del 1° settembre

Per la prima serata in tv, domenica 1° settembre Rete4 alle 21.25 riproporrà “Una serata… Bella senza fine!”. Rosita Celentano presenta questo evento, dedicata alle canzoni di Gino Paoli, Luigi Tenco e Sergio Endrigo, interpretate da Marcella Bella, Paola Turci, Ornella Vanoni, Ron, Giovanni Caccamo, Syria, Annalisa e lo stesso Gino Paoli. Questo programma, andato in onda per la prima volta il 12 novembre 2016, è stato registrato al teatro Dal Verme di Milano.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Atlantide Files – Storie di uomini e di mondi: Principesse & regine”. Andranno in onda “Wallis: l’amore senza corona”, “Elisabetta II: una vita da sovrana” e “Brigitte Bardot: l’icona di Francia”. Nel primo, in questo documentario si parla di Wallis Simpson e del re d’Inghilterra Edoardo VIII, che per lei rinunciò al trono. Nel secondo, si parla poi di Elisabetta II, sul trono inglese dal 1952. Nel terzo, si chiude con l’attrice Brigitte Bardot, che si è ritirata dal cinema nel 1973, al culmine della sua carriera.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii five-0”, con Scott Caan. Andranno in onda due episodi intitolati “Genitori e figli” e “Missione segreta”. Nel primo, Steve e la squadra devono indagare sull’omicidio di un criminale, uscito dal giro da diverso tempo. Il delitto è stato commesso mentre l’uomo si stava sottoponendo a una seduta di agopuntura. Nel secondo, Steve si unisce alla squadra delle forze speciali per liberare un soldato, catturato dai guerriglieri in Nigeria. Lou, intanto, cerca di rintracciare degli oggetti d’arte rubati. Questo telefilm che solitamente andava in onda il lunedì questa settimana viene trasmesso stasera.

Su Canale Nove alle 21.25 ci sarà il reality “La vacanza perfetta”. Francesco Facchinetti aiuterà una coppia di vacanzieri a trovare “la vacanza perfetta”. Nel prima sfida televisiva dedicata alle vacanze tre proprietari di location cercheranno di convincere una coppia di vacanzieri a trascorrere la propria “vacanza perfetta” da loro. In ogni episodio, i futuri vacanzieri, dopo aver raccontato le loro esigenze, visiteranno le tre diverse proposte e assegneranno 2 voti ciascuno: uno per la location (stile, pulizia e comfort), uno per le attività presenti e connesse alla proprietà (ristoranti, musei, spiagge, locali). Prima di scegliere definitivamente la loro location preferita, verranno tentati da un’offerta last minute da parte di ognuno dei proprietari. Quale proposta si aggiudicherà il premio in palio e vincerà la puntata?

Tv8 alle 21.30 trasmetterà “Italia’s got talent – The best of”. Viene proposto il meglio delle ultime edizione del talent.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Purchè finisca bene – L’amore, il sole e le altre stelle”, con Marco Bonini e Anna Ferzetti; su RaiTre alle 21.20 “The sentinel” con Michael Douglas; su Canale5 alle 21.20 “L’ora più buia”, con Gary Oldam; e su Italia1 alle 21.20 “la rivolta delle ex”, con Matthew McConaughey.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Vacancy”, con Kate Beckinsale; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La regina dei castelli di carta”; su La5 alle 21.10 “Tutta colpa di Freud”, con Marco Giallini; e su Iris alle 21 “The unsaid – Sotto silenzio”, con Andy Garcia.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Misteri delle paludi americane”. Il profondo sud dell’America ospita due delle paludi più incredibili del mondo: l’Okefenokee in Georgia e l’Atchafalaya in Louisiana. La prima è una distesa di acqua nera simile a uno specchio, fiancheggiata da cipressi spettrali coperti di muschio. L’altra è un’enorme pianura alluvionale che fiancheggia il fiume Atchafalaya nel suo viaggio verso il Golfo del Messico, ed è la più grande palude fluviale del mondo. La serie racconta queste paludi impenetrabili, misteriose e indomabili, ultime terre selvagge del Sud Americano e habitat di una sorprendente serie di animali. Purtroppo questi luoghi non sono immuni all’impatto umano: per questo un gruppo di scienziati e gente del posto hanno deciso di studiare e proteggere queste paludi uniche e la loro fauna selvatica.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Entrambe le parti”, “Ruggire”, “Perchè cercare di cambiare adesso”, e La sala dove tutto accade”. Nel primo, Amelia e Owen decidono di provare ad avere un figlio e lei è convinta di essere già in attesa, ma i ricordi del passato la tormentano. Nel secondo, Karev viene a sapere la data in cui si terrà l’udienza in tribunale e Meredith gli fa compagnia per dargli supporto morale. Nel terzo, al Grey Sloan Memorial arriva Eliza Minnick. Nel quarto, Richard, innervosito dal fatto che i suoi colleghi trattano i pazienti in maniera fredda e meccanica, li sfida a fare una sorta di gioco.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “L’album di Tu si que vales”; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The Big bang theory”.