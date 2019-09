Flixbus, cresce il collegamento tra Genova-Orio al Serio: +130%

Successo per la tratta Genova – Orio al Serio dove Flixbus, il leader europeo dei viaggi in autobus, nei mesi estivi ha registrato una crescita di prenotazioni del 130% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Oltre a Genova – Orio al Serio successo anche per altri relazioni quali Torino-Malpensa (+276% rispetto al 2018) e Napoli-Fiumicino (+62%), sintomo – secondo l’operatore – di un’esigenza sempre più sentita, anche nelle grandi città ben allacciate alle principali reti di trasporto nazionali.

Nei mesi estivi FlixBus ha registrato sul territorio italiano un incremento del 50% nel numero delle prenotazioni rispetto allo scorso anno. A renderlo noto è la stessa azienda dei viaggi in autobus, segnalando come all’origine di questo risultato vi sia il potenziamento della rete italiana, dove sono attualmente collegate oltre 450 città.

Con l’afflusso crescente di passeggeri sulle rotte per i principali aeroporti italiani, si consolida la visione di una rete di mobilità integrata e verde prefigurata da tempo da Flixbus. Le tratte con Fiumicino e Orio al Serio registrano un aumento nel numero di prenotazioni del 45% e del 70% rispettivamente, ma è soprattutto su quelle con Malpensa, dove i passeggeri sono aumentati di sei volte rispetto allo scorso anno, che prende forma il disegno di una rete intermodale capace di sottrarre utenti all’auto privata, con ricadute positive a livello ambientale.

È soprattutto sulle rotte nazionali che tra giugno e agosto Flixbus registra la crescita maggiore rispetto all’estate 2018, con un aumento delle prenotazioni pari al 72%: Napoli ha assistito a un aumento degli arrivi pari al 60%, Bari del 69%, mentre il traffico passeggeri in arrivo a Matera, complice il ruolo di Capitale della Cultura, è addirittura triplicato, con un afflusso in crescita dal Centro-Nord. Un’altra performance degna di nota è quella delle mete a forte vocazione turistica, da Nord a Sud: si registrano, ad esempio, +36% di arrivi a Rimini, +39% a Sorrento e +53% a Gallipoli.

Fondato e avviato in Germania, FlixBus è un operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con pianificazione della rete e tecnologia, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus tra città più estesa d’Europa, con oltre 350 mila collegamenti al giorno verso oltre 2.000 destinazioni in 30 Paesi.