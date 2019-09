Fiera di Sant’Alessandro, grande attesa per il concorso dei purosangue arabi

La Fiera di Sant’Alessandro – chiude domenica 1° settembre alle 19 – trasforma il polo fieristico in una grande e innovativa fattoria in città.

Che sia un appuntamento amato dal pubblico lo si è visto dalla gioiosa invasione tra gli stand e nell’area esterna, dedicata agli animali da fattoria (in particolare 250 pregiati capi di bestiame), e ai tre campi dedicati alle esibizioni equestri, con la partecipazione di oltre 250 cavalli, tra cui gli oltre 100 splendidi esemplari di purosangue arabi, arrivati a Bergamo per la settima edizione del Concorso internazionale che proietta Bergamo all’attenzione di tutti gli appassionati del settore sparsi nel mondo.

Ben 200 le imprese (114 targate Bergamo) distribuite sui 55mila metri quadrati dedicati alla manifestazione, provenienti da dodici regioni e da 3 nazioni straniere.

La rassegna è da anni uno degli appuntamenti più importanti a livello regionale per chi si occupa di zootecnia, agricoltura, selvicoltura, equitazione, macchinari, attrezzature e prodotti enogastronomici tipici. Oltre alla ricchissima e ampia area espositiva, molto nutrito il calendario degli eventi in programma durante il weekend, per un mix nel quale tecnologia, produttività e professionalità si fondono con folklore, cibi genuini e spettacolo.

Domenica 1° settembre alle 17 il gruppo Macellai di Ascom Bergamo si presenterà con dimostrazioni taglio carni e spiegazioni delle diverse pezzature.

Orari di apertura: domenica 9 – 19. Ingresso: 7 euro (intero), ridotto 5 euro (12-16 anni e over 65 anni). Parcheggio: 3 euro.