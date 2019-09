F1: trionfo rosso in Belgio, prima vittoria della Ferrari del 2019 grazie a Leclerc

Trionfo rosso in Belgio per la Ferrari. Prima vittoria per la casa di Maranello del 2019 grazie a Charles Leclerc.

Leclerc ha vinto il Gran premio del Belgio, 13ª prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Spa, conquistando la sua prima vittoria in carriera e la prima stagionale per le Rosse. Secondo posto per Lewis Hamilton e terzo per Valtteri Bottas, su Mercedes.

Il pilota del Cavallino è scattato bene dalla pole ed ha mantenuto la testa dopo il primo giro di gara, subito “sospesa” dall’ingresso della safety car per un incidente a Max Verstappen.

Sebastian Vettel, bruciato da Lewis Hamilton al via, ha ripreso subito la seconda posizione sorpassandolo di motore. Dopo tre giri, quando la safety car stava per uscire, il regime di controllo è stato prolungato per una tornata per un problema alla McLaren di Carlos Sainz che si è fermata a bordo pista. In testa alla gara le due Ferrari, seguite dalle Mercedes.

Tutti i piloti della Formula 1, insieme con i componenti dei rispettivi team, si sono riuniti col lutto al braccio sulla griglia di partenza del circuito di Spa per un minuto di silenzio per onorare la memoria del collega e amico Anthoine Hubert poco prima del Gran premio del Belgio. Con loro, la famiglia del giovane francese e piloti e rappresentanti della Formula 2 e della Renault Academy, di cui Hubert faceva parte. Con sentita commozione, molti piloti hanno scelto di ricordare Hubert con messaggi personali, come il ferrarista Charles Leclerc, che sul casco e sul volante porta la scritta “Rip Tonio”.