“Esplosione e bambini feriti ad una festa di compleanno”, ma è uno scherzo alle forze dell’Ordine

“Aiuto, c’è stata un’esplosione e un’aggressione ad una festa di compleanno… il locale è il Vecchio Tram di via Matteotti ad Osio Sotto… ci sono dei bambini feriti, aiuto, venite è una strage”.

Una telefonata alle 15 in punto di domenica 1° settembre ha fatto scattare l’allarme e in pochi minuti sul posto sono arrivate due ambulanze, due automediche, alcune squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri. Per loro un’amara sorpresa: la serranda del locale chiuso e la verifica che il Vecchio Tram cafè è chiuso per ferie fino al 3 settembre.

Si è trattato di un falso allarme, uno scherzo che costerà cara al burlone di turno. I carabinieri stanno indagando per rintracciare il buontempone che rischia una denuncia per procurato allarme.