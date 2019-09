Don Angelo Rossi è il nuovo cappellano all’ospedale di Treviglio-Caravaggio

La Messa delle 16.30 di sabato 31 agosto è stata celebrata in occasione del termine del servizio pastorale di don Antonio Allevi, dal 2008 cappellano dell’ospedale di Treviglio-Caravaggio (nominato lo scorso maggio da monsignor Napolioni, vescovo di Cremona, collaboratore parrocchiale a Calcio, in sostituzione di don Carlo Merisi), e l’inizio del servizio di don Angelo Rossi.

Don Rossi, oltre a ricoprire il prezioso ruolo di cappellano responsabile del Servizio di assistenza religiosa e spirituale ai malati dell’Ospedale “Treviglio-Caravaggio” sarà, da domenica 1° settembre, amministratore parrocchiale delle parrocchia “Santi Pietro e Paolo” a Barbata.

Classe 1960, originario di Caravaggio, don Angelo è stato ordinato il 21 giugno 1986, poi vicario a Sant’Agostino in Cremona, Calvatone e Soncino. Dopo essere stato parroco di Castelvisconti, nel 2004 ha assunto l’incarico di parroco in solido dell’unità pastorale di Azzanello, Barzaniga, Casalmorano, Castelvisconti e Mirabello Ciria. Dal 2009 era parroco di Fiesco.

Alla cerimonia non ha voluto mancare il Direttore Generale dell’ASST Bergamo Ovest, Peter Assembergs, per accogliere il nuovo sacerdote e ringraziare don Antonio per quanto fatto finora.