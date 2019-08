Weltklasse Zürich, top five per Hassane Fofana nei 110 metri ostacoli

Test di spessore internazionale per Hassane Fofana al Weltklasse Zürich.

Il portacolori delle Fiamme Oro Padova, al via dei 110 metri ostacoli, ha chiuso al quinto posto la gara vinta dal europeo Pascal Martinot-Lagarde.

Complice anche l’abbattimento di due ostacoli, l’atleta allenato dal cubano Santiago Antunez ha terminato le proprie fatiche in 13″90, peggiorando così di 20 centesimi il tempo fissato quattro giorni prima a Madrid.

Discorso diverso invece per Alessia Pavese che, dopo aver ottenuto la convocazione per la staffetta 4 x 100 metri, non è stata inserita nel quartetto azzurro in grado di concludere la prova in sesta posizione.

Per il duo orobico la prossima sfida è fissata per il 1 settembre quando a Bellinzona disputeranno il Galà dei Castelli.