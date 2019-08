A Verdello

Vandali al parco, bimbe lo puliscono: “Cestino a 50 metri, fate uno sforzo”

Curioso cartello su una panchina del parco di via I Maggio: un gesto simbolico che vuole essere d'esempio per i cittadini e di sensibilizzazione per un maggior rispetto dell'ambiente.

“Oggi delle bambine hanno raccolto l’immondizia attorno a questa panchina. Ci piacerebbe che chi mangia e beve seduto qui facesse lo sforzo di gettare i suoi rifiuti nel cestino che c’è a 50 metri”: è questo il curioso cartello comparso su una panchina del parco di via I Maggio a Verdello. Un gesto simbolico da parte di alcune giovanissime, che sicuramente ha colto ne segno. Non saranno le nuove Greta Thumberg, ma sicuramente il loro gesto, “raccontato” ai passanti tramite il piccolo manifesto, è stato sicuramente apprezzato, in partecipare sui social network dove le curiose foto della panchina sono comparse sul gruppo Facebook della città. In molti hanno commentato in modo positivo la vicenda e il bel messaggio lanciato da queste ignote paladine dell’ambiente, con la speranza che queste parole non vadano a vuoto, ma anzi, che possano spronare gli altri cittadini a emulare la bella iniziativa. © Riproduzione riservata