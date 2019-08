Tragedia a Roncobello: uomo precipita e muore ai Tre Pizzi

Tragedia nella mattinata di sabato 31 agosto a Roncobello, in Val Brembana: un uomo di 61 anni è morto nella zona del rifugio Tre Pizzi, dopo essere precipitato in una zona impervia.

Ancora poche e frammentarie le informazioni disponibili: pare che l’uomo si trovasse in zona per un’escursione quando, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato per diversi metri.

Immediata, attorno alle 10, la richiesta di aiuto: la zona è stata sorvolata da un elicottero alzatosi in volo da Sondrio, allertato insieme a una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico.