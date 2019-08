I due sub di Palazzolo sull’Oglio che lunedì avevano denunciato la presenza di un cadavere intrappolato in un’auto in fondo al lago d’Iseo non si sbagliavano.

Quell’auto, nelle acque del Sebino, c’è e al suo interno, effettivamente, ci sono i resti di un uomo: la conferma è arrivata da un altro appassionato di immersioni amatoriale, volontario dell’associazione Soccorso Sebino di Pisogne, che venerdì si è immerso di sua iniziativa e si avvicinato alla vettura quel tanto che bastava per ritornare a galla con una testimonianza e un preziosissimo numero di targa.

di 9 Galleria fotografica Tavernola, nel lago si cercano un’auto con un cadavere









Come raccontato dall’edizione bergamasca del Corriere della Sera, infatti, ora i carabinieri della compagnia di Clusone, competenti sul territorio, avrebbero tra le mani diversi elementi preziosi ai fini dell’indagine.

A partire proprio dall’auto, una Ford Fiesta di proprietà di un sessantenne scomparso nel 2004, poco dopo essersi trasferito a Scanzorosciate insieme alla moglie di origini albanesi: le probabilità che il corpo rimasto intrappolato nella macchina sia il suo, a questo punto, sono alte.

Di lui non si era saputo più nulla.

Al momento nessuna ipotesi può essere scartata a priori: dal gesto estremo del pensionato a un malore alla guida, dall’incidente fino a qualcosa di più losco.

Se ne saprà di più quando sul posto arriveranno i carabinieri subacquei di Genova: sono attesi giovedì, sarà compito loro recuperare mezzo e cadavere e dare il via all’iter che porterà al riconoscimento e alla scoperta delle cause della morte.