Morto a cinque anni in piscina: aperto fascicolo per omicidio colposo, 4 indagati

Il pubblico ministero di Teramo Enrica Medori ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati per la morte del piccolo Tommaso Galizzi, il bambino di cinque anni annegato giovedì pomeriggio nella piscina dell’hotel dove si trovava in vacanza a Silvi Marina.

Si tratta dei genitori, del bagnino in servizio in quel momento e del direttore della struttura: l’ipotesi è di omicidio colposo ma si tratta di un atto dovuto, propedeutico allo svolgimento dell’autopsia in programma sabato mattina all’ospedale Mazzini di Teramo.

Una vicenda drammatica che ha scosso la piccola comunità di Cornalita, frazione di San Giovanni Bianco: da qui papà Riccardo e mamma Cristina erano partiti, insieme anche all’altro figlio di 8 anni, per l’Abruzzo per trascorrere una settimana di vacanza.

Giovedì pomeriggio la tragedia: il piccolo Tommaso avrebbe accusato un malore improvviso in piscina che l’avrebbe fatto finire rapidamente sott’acqua. Le urla disperate degli amichetti coi quali stava giocando hanno attirato l’attenzione del bagnino che prontamente si è tuffato per recuperare il bambino: nonostante un lungo massaggio cardiaco, poi proseguito anche dai soccorritori arrivati sul posto, per il piccolo non c’è stato più nulla da fare.

L’autopsia, svolta dall’anatomopatologo Giuseppe Sciarra, chiarirà le cause del decesso: dalle prime analisi superficiali non sarebbero emersi segni di traumi.