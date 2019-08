La5, Tv8 e Real Time ricordano Lady Diana: la tv del 31 agosto

Per la prima serata in tv, sabato 31 agosto spiccano tante proposte per ricordare Lady Diana a 22 anni dalla morte. L’ex moglie di Carlo, principe di Galles, erede al trono del Regno Unito, perse la vita nella notte tra il 30 e il 31 agosto 1997 rimanendo vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, insieme al suo compagno Dodi Al-Fayed, quando la loro Mercedes, guidata dall’autista Henri Paul, si infrange contro il tredicesimo pilastro della galleria.

Nello schianto, Dodi Al-Fayed e l’autista Henri Paul muoiono sul colpo. Trevor Rees-Jones, guardia del corpo di Dodi, seduto sul sedile anteriore è gravemente ferito ma sopravviverà. Lady D, liberata dal groviglio di lamiere, è ancora viva e dopo i primi soccorsi prestati dal dottor Maillez, per caso sul posto, viene trasportata da un’ambulanza all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove arriva alle 2 circa. A causa delle gravi lesioni interne, viene dichiarata morta due ore più tardi.

In sua memoria La5 alle 21.10 trasmetterà “Speciale Lady D” – A 22 anni dalla drammatica scomparsa di Lady D, La 5 ricorda la “Principessa del popolo”.

In soli 36 anni di vita, Lady D ha lasciato di sé un segno indelebile. Nata Spencer, una delle più antiche e importanti famiglie inglesi, da diverse generazioni strettamente connessa con la Famiglia Reale, nel 1977 conosce il Principe Carlo, con il quale si fidanza e si sposa nel 1981. A partire dalla metà degli anni Ottanta, dopo la nascita di William e Henry, diventa madrina di numerosi enti di beneficenza, sviluppa un forte interesse per cause come l’AIDS e la lebbra, visita malati in tutto il mondo, appoggia campagne per la difesa degli animali e contro l’uso delle armi, ricopre il ruolo di madrina e portavoce di associazioni benefiche che lavoravano con senzatetto, giovani, tossicodipendenti e anziani, diventa presidente del Great Ormond Street Hospital for Children di Londra.

Su Tv8 alle 21.30 proporrà il documentario “Lady D: le verità nascoste”. Tra il 1992 e il 1993, la principessa Diana ha realizzato una serie di registrazioni in cui in prima persona ripercorre la sua esistenza e gli eventi che l’hanno caratterizzata. Le stesse saranno poi usate dal giornalista Andrew Morton per un libro dedicato alla discussa nuora della regina Elisabetta II.

Su Real Time alle 21.10, invece, ci sarà “Diana – Tutta la verità”. La tragica morte della principessa Diana in un incidente d’auto nel 1997 è stato un evento agghiacciante che ha avuto risonanza in tutto il mondo e ha spinto la gente, terrorizzata, a volere risposte a domande non sempre facili. Diana è stata la sfortunata vittima di un tragico susseguirsi di eventi o è stata il bersaglio di una cospirazione tesa a eliminarla?

Proseguendo il viaggio alla scoperta dei programmi della prima serata in tv, su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Techetechetè superstar – Romina e Al Bano, una storia d’amore senza fine”. Al Bano e Romina si conoscono nel 1967, quando girano insieme il film “Nel sole”. Tre anni dopo convolano a nozze, dando inizio a un lungo sodalizio artistico che, nonostante la separazione, avvenuta nel 1999, dura ancora oggi. Verranno ripercorse le tappe della loro vita privata e professionale, attraverso i filmati delle più famose esibizioni. A seguire, alle 22.30 si proseguirà con il film “Nel sole”, con Al Bano, Romina Power, Linda Christian ed Hélène Chane. Carlo, uno studente del liceo che per mantenersi lavora anche come cameriere, è innamorato della bella e ricca Lorena. Per fare colpa su di lei, aiutato dagli amici Franco e Ciccio, si finge il rampollo di una nobile famiglia. Ma, dal momento che le bugie hanno le gambe corte, la verità non tarda molto a venire a galla.

Canale5 alle 21.20 riproporrà “Laura Pausini – Circo Massimo”. Una serata dedicata al meglio dei due concerti di Laura Pausini, organizzati per festeggiare i 25 anni della sua carriera, che si sono tenuti a Roma, al Circo Massimo, nel luglio dello scorso anno, e già andato in onda il 22 settembre 2018.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Una vita”, con Xoan Forneas e Montserrat Alcoverro. Mentre Ursula viene internata in manicomio, Susana, insoddisfatta del modo in cui Inigo e Flora mandano avanti la Deliciosa, medita di dare il locale in gestione ad Antonito e Lolita. Nel frattempo, Arturo annuncia a Silvia che ha deciso di sottoporsi all’intervento agli occhi. Samuel, invece, si trova in uno stato mentale molto precario e la sua ossessione per Blanca potrebbe portarlo a compiere una sciocchezza. La ragazza, intanto, si prepara a partire insieme con Diego.

Su La7 alle 21.15 ci sarà il telefilm “Body of proof”, con Dana Delany, Geoffrey Arend, Rebecca Blumhagen, Windell Middlebrooks e Mary Mouser. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Colpi al cuore”, “Una lacrima sul viso”, “Battuta di caccia” e “Come Lazzaro”. Nel primo, uno studente viene ritrovato senza vita dopo una festa, Nel secondo, un uomo viene ucciso dopo che la sua auto è uscita di strada. Nel terzo, Kate rimuove Megan da un caso di omicidio che riguarda una battuta di caccia. Nel quarto un uomo, il cui decesso era stato confermato dal medico legale, si rianima improvvisamente.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Bello perfetto killer”, con Kaityn Black; su RaiTre alle 20.30 “McFarland, Usa”, con Kevin Costner; su Canale Nove alle 21.25 “La maschera di Zorro”, con Antonio Banderas; su Italia1 alle 21.20 “Tarzan”; e su Rai4 alle 21.15 “Blitz”, con Jason Statham.

Ancora, su La7D alle 21.30 “Secretary”, con Maggie Gyllenhaal; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Viol@”, con Stefania Rocca; e su Iris alle 21 “Agents secrets”, con Vincent Cassell e Monica Bellucci.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Terrybilmente divagante”. Teresa Mannino si conferma in questo spettacolo come una personalità solare e radiosa, ironica ma comunque mai volgare, imprevedibile e sfiziosa “come un arancino appuntito stracolmo di ragù e mozzarella”, intelligente e preparata, non lascia niente al caso. Lei soltanto sa cosa significa essere una donna palermitana trapiantata a Milano e lo spiega meglio di chiunque altro, da bimba siciliana che ama Heidi e che a Palermo viene chiamata “la milanese”. Teresa si racconta, nella difficoltà di accettare la nebbia e il grigiore della città e nella soddisfazione di essere una donna e una mamma felice, ma pur sempre in preda al panico nel dare un nome alla figlia che non suoni troppo esotico. Lo fa con una raffica di battute incalzanti, taglienti, che si scagliano contro la frenetica vita metropolitana, la difficile convivenza con l’orgoglioso mondo maschile, la follia della modernità e dulcis in fundo le tradizioni culinarie siciliane, troppo pesanti al Nord.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la fiction “Anni 60”, con Ezio Greggio, Giuseppe De Rosa e Nini Salerno; e su Italia2 alle 21.15 il varietà “Colorado”, con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini.