Gasp: “Guardiola mi invitò a Barcellona. La Champions? Il campionato ci dia la carica”

Tra sorteggio Champions e campionato, Gian Piero Gasperini pensa positivo e, d’accordo con i suoi giocatori, alla vigilia di Atalanta-Torino ribadisce un concetto: “Giocare bene in campionato aiuta a fare bene anche in Champions”.

Prima, però, torniamo sul sorteggio che Gasp ancora non aveva commentato: “Ho molta fiducia, il mio pensiero è positivo”, dice il tecnico nerazzurro ma poi aggiunge: “Però ricordiamoci che lo Shakhtar ha messo in difficoltà tante squadre… Fiducia va bene, ma non troppa. Chiaro che abbiamo la possibilità di fare qualche punto ed è stato un buon sorteggio. Anche se abbiamo trovato i mostri che non volevo”.

Si riferisce naturalmente al Manchester City. Ecco, la sua sfida con Guardiola? Gasp sorride: “Ho avuto la fortuna di conoscere Guardiola, lui è un numero uno. L’ho conosciuto perché quand’ero al Pescara (da giocatore 1985-90, ndr) ero molto amico di un giocatore della Pallanuoto Pescara, Manuel Estiarte, un fuoriclasse della pallanuoto, che poi è diventato assistente di Guardiola. E quando sono stato esonerato dall’Inter mi ha chiamato Estiarte, mi ha detto che Guardiola mi invitava qualche giorno con loro a Barcellona. Ed è stato un grandissimo gesto… Per dire, il lato umano di Guardiola. Anche se speravo di non incontrarlo in Champions: loro sono i più forti, i favoriti assieme al Barcellona”.

Quindi l’Atalanta in Champions? “Noi abbiamo bisogno di giocare bene in campionato per presentarci bene in Champions, come ho notato che dicono anche i miei giocatori. Giusto. Siamo partiti molto bene a Ferrara e mi spiace che siano stati quasi messi più in evidenza i due gol presi piuttosto che l’aver ribaltato il risultato, che è stato un bel gesto di forza. Adesso abbiamo il Torino e dopo la sosta partirà il tour de force”…

Ecco, che Torino si aspetta? “Loro hanno perso una grande opportunità per l’Europa. Sono stati indubbiamente sfortunati a trovare una squadra inglese. Ora punteranno giustamente sul campionato e tutti vogliono imitare quel che abbiamo fatto noi ma…. Ma fare qual che ha fatto l’Atalanta… Tra il dire e il fare c’è di mezzo il campo. Glielo auguro, però non sarà facile”.

L’anno scorso avete subìto l’ultima sconfitta proprio col Toro, il 23 febbraio prima di affrontare la Fiorentina in Coppa Italia. “E da quella partita è iniziata una lunga serie positiva che ci ha portato verso la Champions. Perché l’anno scorso non abbiamo fatto gol col Toro? Giocare contro il Torino è sempre molto difficile, è una squadra molto fisica, organizzata. Il Torino è un’ottima squadra e in Serie A molte partite sono equilibrate. Giocheremo a Parma e speriamo che vada bene come quando abbiamo giocato a Reggio Emilia: siamo abituati a essere itineranti e… prima o poi giocheremo a Bergamo”.

Ancora sul Toro: “Il Torino ha una difesa forte, non è facile fargli gol… Se cambio qualcosa dopo i gol subiti? A Ferrara i nostri difensori hanno fatto molto bene dopo i due gol, i ragazzi stanno bene e i due gol sono stati episodi pesanti. Vediamo, Toloi sta recuperando e potrebbe giocare anche subito”.

Torna Ilicic. E Muriel? “Muriel è una forza per l’Atalanta, quest’anno abbiamo soluzioni che prima non avevamo. Poi ci sarà un periodo duro di partite, mercoledì e domenica e quindi ci sarà bisogno di tutti. Castagne tornerà dopo la sosta”.

Anche Ilicic spesso è stato devastante entrando a partita in corso, certo è un bene averlo subito: “Importante è che ci sia“, sorride Gasp.

Ultima battuta sul mercato. Lo considera finito? “Ma non è ancora aperto? Un giudizio su Arana? L’ho visto, è arrivato giovedì, ha sostenuto un piccolo allenamento, è tornato a Siviglia e domani viene a vederci a Parma. Ma poi andrà con la Nazionale Olimpica, ne riparliamo dopo la sosta”.