Fondra Block: torna l’evento dedicato all’arrampicata sui massi

In Valle Brembana torna il Fondra Block, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, con la novità di un nuovo contest a premi tra i boulder a Isola di Fondra. Protagonisti saranno appunto gli atleti che si sfideranno sui boulder (necessaria l’iscrizione, compresa di assicurazione), massi naturali presenti nel bosco adiacente alla chiesa del paese, con diverse dimensioni e pareti con conformazioni naturali che permettono l’arrampicata. Un’arrampicata particolare, molto tecnica, definita in gergo “bouldering”, che viene effettuata con specifiche sequenze di movimenti concatenati.

Una disciplina che, in Valle Brembana, ha visto il borgo di Fondra in particolare come luogo d’elezione per lo sviluppo di questa attività, grazie ai ragazzi dell’associazione Territorio Attivo che, dal 2015, hanno iniziato la pulizia dei primi blocchi da affrontare, organizzando anche, ogni anno, il Festival Fondra Block (in collaborazione con il comune e la Pro Loco di Isola di Fondra), ormai appuntamento fisso per gli amanti della disciplina e non solo.

Le arrampicate a Fondra Block

Il lavoro di pulizia, messa in sicurezza e di valutazione del grado di difficoltà, ha coinvolto inizialmente l’area a nord del paese, dove sono presenti blocchi di verrucano di circa 4-5 metri d’altezza, oltre ad altri elementi nell’alveo del fiume Brembo e due diverse falesie.

Un impegno che ha permesso, per questa edizione, di proporre – novità di quest’anno – una gara tra atleti, una sfida a punti, ottenuti a seconda della difficoltà dei blocchi affrontati e delle sequenze portate a termine. Blocchi già conosciuti dagli affezionati del Fondra Block, ma anche zone totalmente nuove, pulite e messe in sicurezza.

Una gara utile per misurarsi con altri concorrenti, ma che servirà agli organizzatori dell’associazione Territorio Attivo di poter dare il grado di difficoltà a blocchi non ancora affrontati, in modo da ampliare ancora di più le possibilità di esercitarsi in una zona che è una vera risorsa (in diversi punti ancora da esplorare) per gli appassionati della disciplina.

Due giorni di arrampicate, gare e dimostrazioni (anche di slackline, cioè camminata in equilibrio sopra una striscia sottile di tessuto), ma anche cucina e musica. La serata di sabato 31 agosto si concluderà infatti con la musica live dei Cancervo, Gotto Esplosivo – Rustico Duo Acustico ed Electrovox, gruppi della sempre più vivace scena musicale della Valle Brembana.

Fondra Block è diventato ormai un tradizionale appuntamento di fine estate, una sorta di raduno per gli amanti dell’arrampicata, che tra non molto potranno allenarsi in Valle Brembana anche nel periodo invernale: grazie anche a BremboRock (sottosezione dell’associazione Territorio Attivo in Val Brembana), infatti, presto sarà possibile avere una palestra d’arrampicata a San Giovanni Bianco, nella torre di via Castelli, vicino all’ospedale