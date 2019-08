Ultimo giorno d’agosto: che tempo farà a Bergamo e in provincia? Risponde Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Fine settimana all’insegna dell’alta pressione su buona parte dell’Europa meridionale con clima ancora tipicamente estivo, anche se il graduale indebolimento dell’alta pressione porterà un po’ di instabilità atmosferica specie sui rilievi. Lunedì un fronte freddo di origine nord atlantica attraverserà rapidamente la Lombardia per poi scivolare rapidamente verso sud nei giorni successivi, con rapido ritorno di condizioni di tempo stabile e temperature in deciso calo rispetto a questi giorni.

Sabato 31 agosto 2019

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa tra Prealpi e medio-alta pianura con qualche piovasco o rovescio sparso più probabile sulla fascia prealpina e pedemontana. Cielo poco nuvoloso sui restanti settori. Nel pomeriggio alternanza di annuvolamenti e schiarite in pianura, nuvolosità cumuliforme sui rilievi con rovesci e temporali sparsi in locale sconfinamento entro sera alle pianure centro-occidentali.

Temperature: Minime in lieve aumento (19/22°C), massime in lieve calo (29/32°C).

Domenica 1 settembre 2019

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori, salvo qualche annuvolamento pomeridiano su Alpi e Prealpi con isolati rovesci o temporali. Dal tardo pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da ovest con qualche temporale sparso in serata su Alpi, Prealpi e pianura occidentale.

Temperature: Minime in lieve calo (18/21°C), massime in lieve aumento (30/33°C).

Lunedì 2 settembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità in transito da ovest verso est con qualche pioggia o temporale sparso su Alpi, Prealpi e in maniera più isolata anche in pianura. Nel corso del pomeriggio e della sera tempo variabile con qualche schiarita alternata ad annuvolamenti che potranno portare rovesci e temporali sparsi specie sui settori orientali e meridionali della regione.

Temperature: Minime in calo (17/20°C), massime in calo (26/29°C).