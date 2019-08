Bolle&Sapori, al Balzer i vini della Franciacorta accompagnano i piatti di 12 chef

Mangiare e bere bene è frutto di un lungo percorso che si snoda tra qualità, innovazione e contaminazione. A guidarci tra i sentieri dell’alta cucina è lo chef Vittorio Fusari di Balzer regista della seconda edizione di “Bolle&Sapori. Aspettando il Festival di Franciacorta”.

L’appuntamento è per venerdì 6 settembre, a partire dalle 18, nello storico e scenografico Quadriportico del Sentierone. E già la location si prepara a due importanti novità: la Piazzetta Piave sarà di verde vestita, grazie alla collaborazione con i Maestri del Paesaggio che con il loro allestimento esclusivo farà sì che il Quadriportico sarà suggestionato da un’ambientazione naturale e verde ricca di maestose Graminacee con molte sedute per tutti. Il progetto è firmato da Lucia Nusiner, Studio GPT.

Al centro di questo rigoglioso giardino cittadino avrà luogo la grande festa sotto le stelle all’insegna della musica, bollicine e buon cibo. La seconda novità è il dehor che il Balzer inaugurerà per l’occasione.

Chef Fusari, come nasce questa idea di proporre “Bolle&Sapori”?

“Il tema è il festival del Franciacorta, il più importante territorio italiano che produce con un metodo classico le migliori bollicine. Un territorio che è vicino al nostro caratterizzato da una cucina che unisce tradizione e innovazione. Unire le migliori bollicine ai migliori piatti bergamaschi è la sintesi di una ricerca dell’alta qualità. Avremo ospiti 34 aziende della Franciacorta, abbiamo scelto quelle più significative, che presenteranno il loro prodotto che verrà accostato ai migliori piatti di 12 ristoranti bergamaschi di città e provincia. Inoltre ci sarà la nostra pasticceria”.

Dodici ristoranti bergamaschi. Chi sono e come sono stati scelti?

“Sono tutti e dodici ristoranti con un’anima importante, intendendo che hanno una proposta curiosa per il palato. Ci saranno piatti di carne e di pesce, perché la cucina bergamasca ha subito una trasformazione anche grazie ad Orobica Pesca. Ma avremo anche piatti con protagonisti i pesci di acqua dolce, dei nostri fiumi o del lago d’Iseo”.

Ha rimarcato che sono ristoranti con “un’anima” importante. Ci accompagna alla loro scoperta e quale piatto presenteranno?

“Certo. Gustavo Vandsberg del ristorante Gu di Bergamo con Uramaki Ceviche con leche de tigre all’orientale; Oscar Mazzoleni de Al Carroponte Eno bistrot con carpaccio di branzino marinato alla barbabietola con sedano croccante e quinoa soffiata; Alessia Mazzola dell’Osteria Al Gigianca con pecora bergamasca in olio cottura, julienne di zucchine e cracker ai cereali; Francesca Pasinelli e Stefano Schininà del ristorante Al Castello di Cividate al Piano presenteranno un Cannolo salato, cialda nera al Franciacorta farcita con crema alla Norma e ricotta salata; Alan Foglieni e Nafije Dizdari dell’One Love Restaurant di Bergamo presenterà 4 finger food experience; Tommaso Spagnolo del N.O.I. Restaurant con coniglio alla brace, uva e cavolo cinese dei colli; Ivano Gelsomino di Selva di Gelso Trattoria Gastronomica di Selva di Clusone con Cocktail di gamberi in giardino; Filippo Cammarata del ristorante Bolle di Lallio con Risotto al beurre blanc al Franciacorta ed erbe amare; Da Cesira Ristorante di Colere con Salmerino alpino leggermente affumicato con mele e castagne; Claudio Rubis del ristorante La Staletta di Zogno con involtini di erbe ripieni di carne e pan grattato; Stefano Zanda del Burro Restaurant di Alzano Lombardo; Ezio Gritti del Polisena L’altro Agriturismo a Pontida con tartare di Agnello adulto del Polisena, olio Evo di Tribulina di scanzo ed Agrì di Valtorta e infine Brosetti Bar Trattoria Bergamo con Trota e porcini fermentati ed erbette”.

Abbiamo svelato gli chef e i piatti, mentre lei per Balzer che cosa presenterà?

“Proporremo una fregola artigianale allo zafferano, ragout di agnello, verdure, crema di Parmigiano Reggiano, pomodori confit e polvere di menta”.

C’è anche un’anteprima nel campo della pasticceria al quale lei sta lavorando? Possiamo svelarla?

“Sì, venerdì sera presenteremo in prima assoluta il panettone Donizetti, un omaggio al nostro grande compositore”.

Senta, ci ha accompagnato alla scoperta dei dodici ristoranti. Non possiamo dimenticare le cantine della Franciacorta che saranno presenti.

“Ci saranno 1701 Franciacorta, Abrami Elisabetta, Antica Cantina Fratta, Azienda Agricola Fratelli Berlucchi, Barone Pizzini, Berlucchi Guido, Biondelli, Bosio, Ca’ del Bosco, Cascina San Pietro, Castello Bonomi Tenute in Franciacorta, Colline della Stella di Andrea Arici, Corte Fusia, Corte Aura, Faccoli Lorenzo, Ferghettina, La Torre, Majolini, Mirabella, Monte Alto, Monzio Compagnoni, Mosnel, Pian Del Maggio, Ronco Calino, Ricci Curbastro, Rizzini Franciacorta, San Cristoforo, Santus, Turra, Ugo Vezzoli Franciacorta, Villa Franciacorta e Villa Crespia. A queste aziende si aggiungono le 4 condotte di Slow Food che presenteranno il loro presidi: SlowFood Bergamo, Slowfood Valli Orobiche Condotta, Slow Food Bassa Bergamasca, Slow Food – Oglio, Franciacorta, Lago d’Iseo”.

Abbiamo parlato di Alta cucina e delle migliori bollicine. Tutto ha un prezzo. Possiamo svelare qualche cifra per invitare i nostri lettori a questa splendida serata?

“Proponiamo tre percorsi: la Piccola Serata che ha un costo di 15 euro con 3 degustazioni a scelta; la Serata, 25 euro con 5 degustazioni a scelta e, infine, la Granserata che ha un costo di 50 euro e offre la possibilità di 12 degustazioni a scelta”.