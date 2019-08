Bergamo, notte di controlli: un arresto per spaccio e quattro denunce

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e quattro denunce: è il risultato della nottata di controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Bergamo in città che, con il supporto delle unità cinofile, si sono concentrati soprattutto nell’area prospicente alle vie Bonomelli, Paglia, Quarenghi e San Giorgio.

Nel corso dell’operazione i militari dell’Arma hanno controllato diverse attività commerciali, fermato circa 45 veicoli ed identificato circa 90 persone, di cui 14 di interesse operativo con precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Fra queste, un giovane di 21 anni originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacente perché trovato in possesso di circa 110 grammi complessivi di hashish, nonché della somma in contanti di 10 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato trattenuto presso la Compagnia Carabinieri di Bergamo in attesa del giudizio per direttissima di sabato mattina.

Inoltre sono state deferite in stato di libertà quattro persone: due uomini, un 41enne di Ponte San Pietro e un 44enne di Stezzano, per inosservanza del foglio di via obbligatorio e per furto; un uomo, 35 originario della Romania e domiciliato a Bergamo, per evasione dagli arresti domiciliari; un altro uomo, 36enne di nazionalità marocchina e domiciliato a Calcinate, per furto, ricettazione e possesso ingiustificato di chiave alterate e grimaldelli.