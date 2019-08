Asst Bergamo Ovest, arrivano nuovi medici di base: ecco chi sono e in quali comuni

Il mese di settembre si prevede ricco di novità per i pazienti afferenti all’ASST Bergamo Ovest: a partire dal prossimo lunedì in arrivo nuovi Medici di assistenza primaria (Medici di base/di famiglia).

Il Direttore del presidio territoriale dell’ASST, il dottor Fausto Alborghetti, coadiuvato dai responsabili territoriali dei nostri Presidi, una volta definiti Distretti, ha messo in pista tutto quanto possibile per evitare iperafflussi che possono determinare disagi ai cittadini soprattutto nei primi giorni di scelta dei nuovi medici titolari.

“Gli utenti potranno attuare la loro scelta – spiega – a partire dalla data di insediamento del medico definitivo, aderendo a quest’ultimo. Tale scelta, dovrà essere fatta esclusivamente recandosi personalmente o con eventuale delega nelle sedi distrettuali interessate, agli sportelli di scelta/revoca, o a quelli temporanei aperti nei Comuni. Allo stato attuale, il sistema informativo per questa operazione non prevede l’adesione on line. Per evitare disagi ai nostri cittadini saranno implementati gli sportelli di scelta/revoca potenziando il personale; dove attivi, saranno utilizzati i volontari e i giovani del Servizio Civile per supportare ed informare i cittadini e per far precompilare la modulistica cartacea per accelerare l’operazione al front office; infine, apriremo alcuni sportelli temporanei grazie alla collaborazione con i Comuni coinvolti”.

In tutti i casi, comunque, non sussiste alcuna motivazione perché gli utenti si rechino subito, nei primi giorni utili, agli sportelli per la scelta del nuovo medico. Infatti, la scelta può essere fatta anche dopo i primissimi giorni; tuttavia gli utenti, come già detto, dovranno accedere personalmente ai nostri sportelli, delle sedi PreSST o presso i Comuni ove il servizio verrà attivato, muniti di Tessera Sanitaria.

Nel caso l’utente abbia una delega scritta da parte di altri cittadini, oltre alla tessera sanitaria, dovrà presentarsi con copia del documento d’identità del soggetto delegante.

Ricordiamo che il sistema informativo non prevede l’adesione on line.

Da alcune settimane si è provveduto a comunicare le cessazioni ed i subentri agli stakeholder, così da supportare l’ASST con un’informazione ancor più capillare. Nelle sedi distrettuali, ove disponibili volontari, sarà possibile la pre-compilazione dei moduli di adesione, prima di recarsi allo sportello.

Al fine di rendere più chiare e schematiche le informazioni, di seguito, in dettaglio, tutte le novità, ambito per ambito:

· A decorrere da lunedì 2 settembre nell’ambito territoriale di Ponte San Pietro – Presezzo, inizierà la sua attività come MAP definitivo la Dr.ssa Elena Angela De Santis, che già opera come provvisoria da oltre un anno, a seguito del pensionamento del Dr. Federico Amigoni. Gli assistiti dovranno effettuare l’adesione allo sportello del PreSST, anche se già erano suoi pazienti. Al PreSST di Ponte San Pietro in Via Caironi, 7, saranno aperte ulteriori due postazioni per la scelta, in aggiunta alle tre postazioni usuali nei giorni ed orari seguenti: dal Lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 15.30 / Martedì, mercoledì e giovedì dalle 13.30 alle 15.30 .

· A decorrere da lunedì 02 settembre nell’Ambito territoriale di Azzano San Paolo, Comun Nuovo (comune col maggior n° di pazienti coinvolti), Stezzano, Urgnano e Zanica il nuovo inserito è il Dr. Ahmed Riad Bouchikhi a seguito del pensionamento di Massimo Gelfi e Adriano Morcelli. Grazie alla collaborazione col Comune di Comun Nuovo sarà aperto uno sportello temporaneo presso il Municipio di Comun Nuovo nei giorni 02/09 e 09/09 dalle ore 09.00 alle 13.00. Gli orari degli sportelli scelta/revoca della sede distrettuale di Zanica in Via Serio, 1/a sono dal Lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30 / Martedì e giovedì dalle 13.45 alle 15.30

· A decorrere dal mercoledì 11 settembre nell’ambito territoriale di Romano di Lombardia il Dr. Luigi Gualtieroni, MAP definitivo, subentrerà alla Dr.ssa Eleonora Comotti, provvisoria. Gli orari degli sportelli scelta/revoca della sede di Via Mario Cavagnari,5 – piano terra sono

– Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

– Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

– Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30

· A decorrere da lunedì 16 settembre al PreSST di Treviglio prenderà servizio il Dr. Mario Alessandro Giovilli che subentrerà alla Dr.ssa Puhalo Vesna, provvisoria. Gli orari degli sportelli scelta/revoca della sede di Via San Giovanni Bosco, 3 – ingresso B sono

– Lunedì dalle 08.30 alle 13.30

– Martedì dalle 08.30 alle 12.30 – dalle 14.00 alle 16.00

– Mercoledì dalle 08.30 alle 15.00

– Giovedì dalle 08.30 alle 13.30

– Venerdì dalle 08.30 alle 13.00

· A decorrere da mercoledì 18 settembre al PreSST di Romano di Lombardia cesserà per pensionamento Dr. Pizzamiglio Giulio. Non è previsto l’inserimento di un nuovo medico in quanto tutti i suoi assistiti potranno essere assorbiti dai medici che possono prendersi in carico nuovi pazienti: sono già in corso gli accessi agli sportelli, da parte degli utenti, per l’iscrizione/cambio verso altro professionista, negli orari sopra riportati. Per questa fattispecie, è possibile effettuare il cambio anche on line, accedendo con le proprie credenziali al fascicolo sanitario personale.