Treviglio, continua la rivoluzione della viabilità: ecco la nuova rotonda di viale Piave

Ancora pochi giorni e la nuova rotonda di viale Piave a Treviglio sarà ultimata. Il cantiere, avviato poco più di quattro mesi fa, sta lentamente lasciando posto a quella che sarà la conformazione definitiva della rotatoria, che andrà così a sostituirsi al vecchio impianto semaforico dismesso in occasione dell’avvio dei lavori.

Da alcuni giorni è già possibile “sfruttare” la rotonda per il transito su viale Piave, mentre dalla giornata di venerdì 30 agosto sarà aperto l’accesso anche alla adiacente via Curletti, nodo strategico per poter raggiungere facilmente l’area Pip2 di Treviglio e la vicina Calvenzano.

A stretto giro avverrà anche il completamento definito dell’opera, con la traversa via Locatelli che una volta accessibile garantirà il normale ripristino della circolazione nell’area.

La nuova rotonda di viale Piave

Importanti novità si prospettando anche per quella conosciuta come la rotonda della “Baslini” – anch’essa collegata con viale Piave – con l’apertura del cantiere per il completamento dell’opera nella giornata di lunedì 2 settembre.

In accordo con la Provincia verrà istituito per alcuni giorni il senso unico alternato regolamentato da un semaforo, con il termine dei lavori previsto entro il 9 settembre. Durante questo periodo le automobili provenienti dal cavalcavia “Baslini” potrebbero venire indirizzate su vie alternative, tra cui la sopracitata via Curletti che fresca di apertura.