Salvini chiama a raccolta il popolo della Lega: “Il 15 settembre tutti a Pontida”

Dice di non accettare la definizione “sconfitto”. In diretta Facebook, chiama a raccolta i suoi sostenitori: “Metteremo gazebo in tutta Italia per chiedere democrazia, rispetto del voto e delle regole”, dice il leader della Lega Matteo Salvini, prima di annunciare una manifestazione domenica 15 settembre, a Pontida, tradizionale ritrovo della Lega.

Non sarà, però, solo un “appuntamento di partito”, avverte, ma anche un “appuntamento di popolo” che sarà preceduto da un confronto con gli amministratori locali. “Il 21 e 22 settembre metteremo gazebo in tutta Italia per chiedere democrazia, rispetto del voto e delle regole”, ha poi aggiunto Salvini.

Non solo Pontida. Salvini ha anche annunciato una manifestazione di piazza contro il governo il 19 ottobre. “Segnatevelo – ha detto – sarà una grande giornata di orgoglio italiano, l’orgoglio della maggioranza operosa, che non va a fare casino ma che vuole un governo che non nasce la notte a Parigi o Bruxelles e che per questo viene ricompensato”.