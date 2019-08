Rai5 alla scoperta di Amsterdam: la tv del 30 agosto

Per la prima serata in tv, venerdì 30 agosto Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Città segrete – Amsterdam”. I giovani e appassionati storici dell’arte Janina Ramirez e Alastair Sooke partono alla scoperta delle perle nascoste della capitale dei Paesi Bassi.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Don Matteo 11”, con Terence Hill, Nino Frassica e Maria Sole Pollio.

Andranno in onda due episodi intitolati “Tutta la vita” e “Il potere del perdono”. Nel primo, il padre di Sofia è in fin di vita e i sospetti cadono su Seba, che viene arrestato. Cecchini vede il fidanzato della figlia con una donna e un bambino che gli assomiglia. Nel secondo, don Matteo e Anna sono in un furgone che sta per finire in una pressa. Questi episodi sono andati in onda il 12 aprile 2018.

Su Canale Nove e su Real Time alle 21.10 prenderà il via la nuova edizione di “Bake off Italia: dolci in forno”, condotto da Benedetta Parodi.

I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara incoroneranno il Miglior Pasticcere Amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia, ancor più prezioso ed elegante dopo il recente restauro.

Il nuovo set quest’anno è immerso negli Anni Cinquanta, in una atmosfera vivace, spensierata dai colori accesi: rosa, verde, fucsia e giallo. L’iconico tendone del programma si trasforma in un’allegra cittadina americana, ispirata al film Pleasantville del 1998, dove tutto è ordinato, le facciate delle case sono rivestite di doghe in legno bianco, i bow-window con le tende colorate e il giardino con il prato all’inglese recintato dalle staccionate.

Su Tv8 alle 21.30 ci sarà “X Factor – Il sogno (prima parte)”, dedicata alle audizioni del talent.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “In punta di piedi con la morte”, con Morgan Obenreder; su RaiTre alle 21.20 “Miami beach”, con Ricky Menphis e Paola Minaccioni; su Rete4 alle 21.25 “Potere assoluto”, di e con Clint Eastwood; e su Canale5 alle 21.20 “Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna”, con Anja Knauer.

Ancora, su Italia1 alle 21.20 “G.I. Joe – La nascita dei Cobra”, con Channing Tatum; su La7 alle 21.15 “L’inferno di cristallo”; e su Rai4 alle 21.20 “Viaggio al centro della Terra 3D”, con Brendan Fraser; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Amore facciamo scambio?”; su La5 alle 21.10 “Diana – La storia segreta di Lady D”; su Iris alle 21 “Hero”, con Jet Li; e su Italia2 alle 21.15 “La terza madre”, con Asia Argento.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Il riscatto di Michael” e “Ricordi dal passato”. Nel primo, Joséphine questa volta è incaricata di prendersi cura di un giovane giocatore di rugby che vorrebbe fare parte di una squadra che partecipa al Campionato francese. Nel secondo, Joséphine deve prendersi cura di Sandra, una giovane donna che, al culmine della cerimonia nuziale, inspiegabilmente si è data alla fuga, lasciando tutti sbigottiti.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”.