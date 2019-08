Inizia l’ultimo weekend di agosto, con temperature ancora estive. Eccovi il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Simone Budelli che vi spiega che tempo farà a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Venerdì e fine settimana ancora all’insegna di un’estesa area di alta pressione sull’Europa centro-meridionale, che porterà clima ancora estivo sulla Lombardia, ma anche qualche episodio instabile principalmente sui rilievi. Nella giornata di lunedì cambiamento delle condizioni atmosferiche a causa di una perturbazione atlantica che interesserà parzialmente le regioni settentrionali italiane, seguita da correnti decisamente più fresche da nord-est.

Venerdì 30 agosto 2019

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque in mattinata con qualche residuo annuvolamento solo tra Garda e mantovano. Nel corso del pomeriggio bel tempo in pianura, nuvolosità in aumento sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso sui rilievi, in locale estensione verso l’alta pianura bergamasca e bresciana in serata.

Temperature: Minime in aumento (18/21°C), massime in lieve aumento (31/33°C).

Sabato 31 agosto 2019

Tempo Previsto: Tra notte e mattino nuvolosità sparsa tra Prealpi e medio-alta pianura con qualche rovescio possibile tra fascia prealpina e pedemontana. Cielo poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio alternanza di annuvolamenti e schiarite in pianura, nuvolosità cumuliforme sui rilievi con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle pianure tra tardo pomeriggio e sera.

Temperature: Minime in lieve aumento (19/22°C), massime in lieve calo (29/32°C).

Domenica 1 settembre 2019

Tempo Previsto: Cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori, salvo consueti annuvolamenti pomeridiani sui rilievi ove non si esclude qualche rovescio o temporale sparso.

Tendenza ad aumento della nuvolosità a partire da ovest in serata, con precipitazioni sparse su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana occidentale tra sera e notte.

Temperature: Minime stazionarie (19/22°C), massime stazionarie (30/32°C).