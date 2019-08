Mondial des Vins Extrêmes: pioggia di medaglie per i vini bergamaschi

Il Merlot della bergamasca Igt “Tessére”– 2015 della società agricola Sant’Egidio di Sotto Il Monte Giovanni XXIII si è aggiudicato il premio Eccellenza Cervim 2019 del Mondial des Vins Extrêmes, la manifestazione enologica mondiale interamente dedicata ai vini prodotti in zone caratterizzate da viticolture eroiche, organizzato dal Cervim, che si è tenuto in Valle d’Aosta. Insieme a questo molti altri i premi speciali assegnati, per quella che è stata l’edizione (27esima) dei record, dove sono stati assaggiati e selezionati 920 vini di cui 442 italiani e 478 esteri, provenienti da 339 aziende vitivinicole, di cui 168 italiane e 171 estere.

Il “Tessére” della società agricola Sant’Egidio, che si trova appena prima dell’abbazia di Fontanella, è un vino ottenuto da uve Merlot e prodotto solamente nelle annate favorevoli. Invecchiamento di 12 mesi in tonneaux da 300 litri di rovere francese e rovere americano.

Rispetto alla categoria “vini rossi prodotti nella vendemmia 2016 e precedenti” per la bergamasca, che ha messo in vetrina alcuni pezzi pregiati della propria viticoltura estrema, riconoscimenti sono andati anche al Cabernet della bergamasca Igt Turano–2015 sempre della società agricola Sant’Egidio di Carlo Ravasio; il Valcalepio doc rosso riserva Dionigi Farina-2015 dell’azienda agricola Tosca di Pontida; l’igt rosso della bergamasca Alessandro–2015 della Valba di Laura Micheli di Cenate Sopra . Per i “vini spumanti” medaglia d’oro per il Terre del Colleoni doc spumante Mainardo III-2013 sempre dell’azienda agricola Tosca di Pontida.

Carlo Ravasio della società agricola Sant'Egidio

Sono ammessi al Mondial des Vins Extrêmes 2019 soltanto i vini prodotti da uve di vigneti che presentano almeno una delle seguenti difficoltà strutturali permanenti: altitudine superiore ai 500 m s.l.m., ad esclusione dei sistemi viticoli in altopiano; pendenze del terreno superiori al 30%; sistemi viticoli su terrazze o gradoni; viticolture delle piccole isole.

Si tratta di autentiche “isole della biodiversità viticola” che, però, corrono il rischio di scomparire a causa degli alti costi di produzione e realizzazione dei vigneti (la coltivazione e la realizzazione di un vigneto in queste zone costa dieci volte di più di un vigneto in pianura).

La particolarità del Mondial des Vins Extrêmes è dovuta principalmente alla varietà dei vini in degustazione, prodotti per lo più da vitigni autoctoni, caratterizzati da terroir unici che segnano indelebilmente i profumi e i sapori e che rendono questo concorso unico nel panorama dei concorsi enologici mondiali. Questa particolarità richiama l’interesse degli esperti che numerosi ogni anno si candidano per partecipare alle selezioni, che come ogni anno si tengono in Valle d’Aosta nel mese di luglio.

In totale sono state assegnate 17 Gran Medaglie d’oro (9 all’Italia) quindi 198 medaglie d’oro (93 all’Italia e 105 all’estero) e 64 medaglie d’argento (27 all’Italia e 37 all’estero).

Tutti i vini premiati potranno essere degustati durante l’evento aperto al pubblico Vins Extrêmes, alla sua terza edizione al Forte di Bard (AO) dal 30 novembre al 1 dicembre.

Domenica 1 dicembre si terrà la premiazione di tutti i vini premiati alla 27esima edizione del Mondial. QUI l’elenco dei premiati.