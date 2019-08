Il presidente Mattarella scrive a Caverpaga Humor: “Le vostre vignette ironiche ed efficaci”

Le vignette di Caverpaga Humor arrivano fino nella Capitale, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ringrazia il comune e i disegnatori. Nel piccolo borgo di Cavernago è avviata ormai da qualche mese l’esposizione delle vignette della rassegna umoristica Caverpaga Humor, un evento – giunto ormai alla sua terza edizione – che raccoglie in se numerose firme a livello nazionale che ogni anno si dedica a una tematica di attualità e interesse.

“Organizziamo ormai questa iniziativa da tre anni – spiega il sindaco Giuseppe Togni -. Attorno al mese gennaio viene emesso questo bando in collaborazione con Giovanni Beduschi e Athos Careghi, co-organizzatori della rassegna e famosi artisti a livello nazionale. Inviamo l’invito a partecipare ai principali fumettisti italiani; in questo caso hanno partecipato in sessantadue. Una volta realizzate le vignette vengono esposte nella nostra biblioteca e gli utenti hanno la possibilità di votarle. In data domenica 1 settembre, in occasione della manifestazione Caverpaga, verranno svelati e premiati i primi tre classificati, e verrà inoltre consegnato il premio speciale dedicato ad Aldo Bortolotti, un noto disegnatore bergamasco scomparso alcuni anni fa”.

La lettera arrivata dal Quirinale

A quanto sembra quest’anno i disegnatori si sono superati, realizzando vignetti di altissima qualità e dal forte valore simbolico. Questo ha portato alla realizzazione di una pubblicazione, la quale è stata poi donata anche al presidente Mattarella: “La qualità delle vingette quest’anno è stata veramente alta e soprattutto sono state molto significative dal punto di vista del messaggio lanciato: il tema dell’ambiente è il tema dell’anno. Abbiamo cosi deciso di realizzare una pubblicazione. Una copia è stata poi inviata anche a Roma al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tema dell’ambiente è sicuramente importante e di estrema attualità – sottolinea il primo cittadino – con nostra grande gioia il Presidente ci ha poi risposto; per noi un motivo di grande orgoglio, perchè vuol dire che l’argomento lo ha toccato. Il fatto che la più alta carica dello Stato risponda dopo aver ricevuto il materiale e sottolinei le peculiarità del nostro territorio per noi è motivo di grande felicità”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Non si tratta però della prima volta che il capo dello Stato scrive alla comunità cavernaghese. Tempo fa, infatti, Mattarella aveva inviato un’altra lettera all’amministrazione: “Per noi si tratta di un bis – scherza il primo cittadino -, il Presidente ci aveva già scritto in precedenza quando eravamo andati nella capitale con gli alunni delle nostre scuole. Ormai è un aficionado – sorride -, chissà che un giorno non venga anche a trovarci”.