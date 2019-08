Il malore in piscina, poi disperati i tentativi di rianimarlo: Tommaso muore a 5 anni

Stava nuotando in compagnia di alcuni amichetti nella piscina dell’albergo, davanti agli occhi dei genitori, quando all’improvviso è stato visto annaspare e finire sott’acqua, privo di sensi. Un malore, forse una congestione, fatale per il piccolo Tommaso Galizzi, cinque anni appena, di Cornalita di San Giovanni Bianco. Morto nonostante i tentativi immediati di rianimarlo.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì 29 agosto all’hotel Abruzzo Marina di Silvi Marina, in provincia di Teramo, dove si trovava in vacanza con la famiglia: mamma Cristina Milesi, papà Riccardo e il fratellino Filippo di otto anni. Con loro anche gli zii. Nel fine settimana sarebbero rientrati dall’Abruzzo in Valle Brembana.

Stando alle testimonianze raccolte dai carabinieri, l’allarme è scattato poco prima delle 17. E il primo ad accorgersi che il piccolo stava male è stato il fratello che ha subito gridato per chiamare aiuto.

Il bagnino, appena compresa la gravità della situazione, si è tuffato per portare il piccolo fuori dall’acqua. Una volta adagiato a bordo piscina ha cominciato a praticare il massaggio cardiaco per cercare di espellere l’acqua dai polmoni. Poco dopo, in suo aiuto, è arrivato anche un medico in villeggiatura nello stesso albergo.

Durante quei drammatici minuti, il piccolo avrebbe rimesso il pasto consumato qualche ora prima, segno che non aveva ancora digerito. Il personale sanitario del 118, allertato in precedenza e arrivato sul posto, ha proseguito le manovre rianimatorie per una ventina di minuti o forse più. Purtroppo, senza esito: il cuore del piccolo Tommaso ha smesso di battere alle 18.

E la sua mamma, appresa la terribile notizia, ha accusato un malore ed è stata soccorsa.

Il pubblico ministero di turno, Enrica Medori, ha disposto l’autopsia sul corpo e affiderà all’anatomopatologo Giuseppe Sciarra l’incarico di chiarire le cause del decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo, mentre la struttura acquatica è stata posta sotto sequestro dai carabinieri, che hanno aperto un’inchiesta sull’accaduto.