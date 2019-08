Giro di Germania, apertura con podio per Simone Consonni

Si è aperta con un podio bergamasco l’edizione 2019 del Giro di Germania.

Protagonista della giornata inaugurale è stato Simone Consonni (UAE Team Emirates) che, al ritorno alle gare dopo i Campionati Europei, ha tagliato il traguardo di Halberstad in terza posizione

Al termine di una tappa movimentata caratterizzata da diversi attacchi, il gruppo si è presentato compatto sino ai 250 metri quando, complice la strada in leggera salita, Julien Alaphilppe (Deceuninck-Quick Step) ha lanciato lo sprint.

In grado di seguire prontamente l’accelerata del francese, il 24enne di Brembate Sopra ha provato a lanciare la volata ala compagno di squadra Alexander Kristoff, tuttavia lo spunto di Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) ha negato la gioia del successo alla formazione di Giuseppe Saronni.

In campo italiano buon decimo posto per il bresciano Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida), mentre Consonni proverà a mettersi nuovamente in luce nella seconda frazione, 202 chilometri da Marburg a Gottingen.