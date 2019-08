Defibrillatore e postazione salvavita alla Baita Termen

È operativa e funzionante da pochi giorni la nuova postazione salvavita installata alla Baita Termen sul Monte Pora, in Val Seriana.

La postazione salvavita è stata realizzata grazie al progetto “Sentieri Cardioprotetti”, oltre a questa verranno installate su diversi percorsi altre postazioni contenenti un defibrillatore, prese USB per la ricarica dei dispositivi elettronici (cellulari, tablet, etc) ed un attacco per la ricarica delle E-bike.

La postazione è stata realizzata grazie al contributo di PromoSerio, della Camera di Commercio di Bergamo e di VisitBergamo e grazie al supporto del Corpo Volontari Presolana.