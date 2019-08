CrebergTeatro: da Branduardi al trio Panariello-Conti-Pieraccioni, primi nomi

La stagione teatrale 2018/2019 si è conclusa da poco, il trend positivo è stato riconfermato dalle quasi 66mila presenze, ossia da un incremento del 24% rispetto alla stagione precedente, ma per la Pormoberg che gestisce gli eventi non c’è tempo per crogiolarsi sui risultati “passati” perché la nuova stagione è già alle porte.

L’offerta di spettacoli che il CrebergTeatro Bergamo ha già imbastito per i prossimi mesi, manterrà la struttura consolidata negli ultimi anni e articolata in diversi cartelloni che vanno dalla Prosa al Cabaret ai Concerti, dai Musical alla Commedia Brillante, dalla Danza Classica a quella Moderna al Reading Contemporaneo.

Molti gli appuntamenti già annunciati: il comparto della musica aprirà la stagione con i tour teatrali di Fiorella Mannoia, Francesco Renga e Vinicio Capossela che si alterneranno dal 22 al 25 ottobre, per poi proseguire con i nuovi progetti di Nek, Niccolò Fabi, Massimo Ranieri e il ritorno del cantautore popolare Angelo Branduardi che farà tappa con il suo “The Hits tour” il 20 febbraio 2020.

Non mancheranno i grandi musical come l’intramontabile Grease che farà ballare la platea del CrebergTeatro il 10 gennaio 2020, ma anche nuovi attesissimi titoli che ci sapranno stupire come “Pinocchio Reloaded – Favola di un burattino senza fili”, rivisitazione della celebre fiaba di Collodi accompagnata dalle musiche di Edoardo Bennato in calendario il 16 novembre 2019, o L’attimo fuggente che vedrà il 29 novembre l’attore Ettore Bassi nei panni del “rivoluzionario” professor Keating.

Arturo Brachetti sarà al Creberg Teatro di Bergamo il 3 dicembre

Atteso anche il suggestivo lavoro dell’artista Giorgio Gaber, “Il Grigio”, che avrà come interprete d’eccezione l’eccentrico Elio (frontman degli “Elio e le storie tese”) sul palco del Creberg sabato 30 novembre.

Tra gli eventi già disponibili spiccano la spettacolarità di “Solo”, lo show di Arturo Brachetti atteso a Bergamo il prossimo 3 dicembre, la sfacciata ironia toscana del trio composto da Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni e l’irriverenza di Angelo Duro, l’ex Iena che dopo un anno di tour ha scelto di ritornare a Bergamo. Per non parlare della spavalda comicità romagnola di Giuseppe Giacobazzi, appuntamento ormai immancabile nel nostro cartellone, o della grottesca rappresentazione della coppia media italiana interpretata da Katia Follesa e Angelo Pisani, già acclamati dal pubblico bergamasco a maggio di quest’anno.

Sarà invece una vera maratona quella che dal 27 marzo al 5 aprile 2020 vedrà gli irresistibili Legnanesi tentare il loro record di presenze con ben 9 repliche del nuovo spettacolo “Non ci resta che ridere”!

Ad Angelo Pintus l’arduo compito di accompagnare il pubblico nel passaggio tra il 2019 e il 2020 proponendo la “versione speciale di Capodanno” dello show “Destinati all’estinzione” che sarà possibile vedere anche nella versione originale i giorni precedenti.

E si tratta solo di un’anticipazione della stagione teatrale 2019/2020 del CrebergTeatro Bergamo anche quest’anno sostenuta dalla preziosa collaborazione con la Fondazione Credito Bergamasco, partner storico di EnteFieraPromoberg.

Dopo la breve pausa estiva la biglietteria riaprirà mercoledì 4 settembre 2019 con i consueti orari: da mercoledì a sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00.