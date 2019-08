Quando i vigili del fuoco sono saliti sul balcone lo hanno trovato tranquillo e rilassato, mentre si godeva i cartoni animati in tv. Ignaro del fatto che, senza volerlo, ha messo in allarme un intero quartiere.

A Treviglio, in via Trento, nell’area nord della città, un bambino di soli due anni si trovava in casa con la madre quando è uscita per un attimo sul balcone. Non si sa se il piccolo abbia voluto fare uno scherzo al genitore o più semplicemente abbia chiuso la porta che dà sul terrazzo senza accorgersi, sta di fatto che la giovane mamma si è trovata ben presto bloccata all’esterno mentre in figlioletto era tornato a giocare.

I vigili del fuoco in azione

La donna, resasi conto di quanto accaduto ha iniziato a urlare, chiedendo aiuto. Il marito, che si trovava in giardino a tagliare l’erba ha udito le urla della compagna, tornando subito al pianerottolo di casa. Qui l’ennesima sfortuna: la porta era chiusa a chiave dall’interno. Per l’uomo è stato così impossibile aprire la porta di casa.

A questo punto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Treviglio che, non senza fatica per via della presenza di alberi e cavi dell’energia elettrica, hanno raggiunto il balcone posto all’ultimo piano liberando la donna con buona pace del piccolo “ribelle” che – a detta degli uomini dei vigili del fuoco – è rimasto incredulo e stupefatto nel vederli comparire sul terrazzo. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.