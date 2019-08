Atalanta in Champions: per le trasferte biglietti solo con i pacchetti di un’unica agenzia

Niente biglietti singoli, ma solo all’interno di pacchetti già confezionati da un’unica agenzia di viaggi. La decisione della società Atalanta di vendere i tagliandi per assistere alle trasferte di Champions League degli uomini di Gasperini – che giocheranno a Zagabria, Manchester e poi a Kharkiv (casa provvisoria dello Shakhtar) – attraverso il canale di una sola agenzia di viaggi della città ha lasciato con l’amaro in bocca più di un tifoso.

Qualcuno, subito dopo la pubblicazione da parte dell’Uefa del calendario definitivo, si era infatti mosso per prenotare voli e alberghi, oppure per organizzare lo spostamento con altri mezzi. Chi l’ha fatto, però, molto probabilmente rischia di restare senza biglietto.

“Per quel che riguarda le trasferte – si legge infatti sul sito atalanta.it -, l’agenzia sarà l’unico punto di riferimento della società: i biglietti per assistere ai match saranno venduti solo all’interno di pacchetti viaggio organizzati”.

I pacchetti viaggio – che ancora non sono stati annunciati dall’agenzia – comprenderanno la trasferta (molto probabilmente in aereo) e il tagliando per il settore ospiti. Ma è facile prevedere che avranno costi più alti di quelli che avrebbe un’ipotetico viaggio fatto con un’organizzazione “fai-da-te”.

Chiaramente, i biglietti in questione sono quelli messi a disposizione di Atalanta per il settore ospiti. I tifosi che non intenderanno affidarsi ai pacchetti dell’agenzia potranno provare ad acquistare il proprio tagliando per settori dello stadio diversi da quello riservato ai sostenitori ospiti (dove possibile, ovviamente).

Dopo la comunicazione della società, tanti tifosi hanno iniziato a protestare sui social.