Tragedia in piscina, annega bimbo di 5 anni di Bergamo

Tragedia a Silvi Marina, in provincia di Teramo. Un bambino di 5 anni, residente in provincia di Bergamo, è annegato nel pomeriggio nella piscina di un albergo dove si trovava in vacanza con la famiglia.

La notizia viene riportata dall’Ansa. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della locale stazione, attorno alle 17 il piccolo sarebbe stato visto annaspare e finire sott’acqua privo di sensi mentre faceva il bagno con alcuni amichetti.

Purtroppo, il soccorso del bagnino e di altri adulti è stato inutile: quando sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118 il piccolo era cianotico e in arresto cardiaco.

Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione sul bordo piscina è deceduto. Non è escluso sia stato colpito da una congestione.