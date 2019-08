Sportello Rai, riprendono le consulenze gratuite dedicate al canone

Riapre a settembre lo sportello di consulenza dedicato al canone Rai con funzionari della tv di Stato, presso la sede di Confartigianato Imprese Bergamo.

Il servizio, rivolto a tutti gli utenti che necessitano di aiuto in merito ad ogni pratica relativa al canone, è aperto ogni secondo e quarto mercoledì del mese, dalle 9 alle 12 nella sala B di Confartigianato Imprese Bergamo, in via Torretta 12 a Bergamo.

Di seguito i prossimi appuntamenti: il 25 settembre, il 9 e il 23 ottobre, il 13 (eccezionalmente nella Sala Agazzi) e il 27 novembre, l’11 dicembre.