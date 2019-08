Sorteggio Champions, l’Atalanta scopre il suo girone: almeno due sfide stellari

Stasera alle 18 conosceremo la soluzione del gioco dell’estate. Dopo tre mesi (anzi, 95 giorni), cioè dal 26 maggio quando l’Atalanta ha piegato anche il Sassuolo: chi vorreste nel girone di Champions?

Proviamo, ancora per qualche ora, a fare il nostro gioco, cioè il girone che vorremmo per l’Atalanta.

Anzi, facciamone due, il girone dei sogni e il girone facile, se così si può dire perché a questo punto di facile non c’è proprio nulla: la Champions è un altro calcio, no non è la Serie A, per quanto anche la Serie A sia sempre molto insidiosa.

E allora. Girone dei sogni? Prendiamo il Liverpool, detentore della Champions, che ha vinto per la sesta volta. Perché, se giochi in Champions per la prima volta nella tua storia, devi provare dal vivo l’emozione di scendere in campo ad Anfield, la casa del Liverpool. E i brividi quando tutto lo stadio canterà “You’ll Never Walk Alone”, l’inno del Liverpool (un inno solenne, non come quello che…in pratica non c’è, dell’Atalanta). Poi la bellezza di misurarsi col calcio inglese, se possibile meglio rispetto a quanto si è fatto nel calcio d’estate con Leicester e Swansea. Ma anche il piacere di affrontare Herr Jurgen Klopp e il suo gegenpressing, cioè (come ha scritto Paolo Condò in uno dei suoi bellissimi ritratti sulla Gazzetta) “la caccia in avanti al pallone perduto anzichè la fuga all’indietro per organizzare la difesa”.

Altro avversario dei sogni…volete non prendere l’Ajax? Quante volte, vedendo giocare i lancieri olandesi, spettacolari nell’ultima Champions fino alla semifinale perduta col Tottenham, bene quante volte avete pensato: mi sembra di rivedere un po’ l’Atalanta? Il paragone, in parte o no, ci sta, ci stava. Lo stesso de Roon, olandese doc, ha detto che non sono proprio uguali uguali, non è la stessa filosofia di gioco. Però pressing alto e attacco in…massa, beh mica lo fanno tutti come Ajax e Atalanta, no? E allora proviamo a vederle una contro l’altra, che effetto fa.

Per la terza squadra dei sogni andiamo più sul facile, ammesso che esista qualcvosa di facile in Champions. Scegliamo il Bayer Leverkusen, quarto nell’ultima Bundesliga, anche perché dopo Liverpool e Ajax ci vuole un’aspirina (nella città della Bayer) per riprendersi.

Il girone facile? Allora diciamo Zenit San Pietroburgo, perché tra quelle di prima fascia sembra la più vicina alle squadre normali. Poi è la squadra della bellissima San Pietroburgo, che a tanti farebbe piacere visitare, quindi vale anche come spunto turistico. Non c’è più Rigoni e pazienza, non ci sarà la sfida con l’ex, ce ne faremmo una ragione.

Per la seconda fascia nel girone facile si potrebbe prendere il Benfica, che ovviamente non ha molto di facile se pensiamo al blasone dei portoghesi però rispetto alle altre forse è più abbordabile. Forse. Poi anche la ragione turistica ci sta, una visita a Lisbona vale la partita. O viceversa.

Per il terzo avversario restiamo sul Bayer Leverkusen o, in alternativa, sul Bruges. Che è passato ai preliminari, ha i colori nerazzurri e poi, anche qui, il fattore turistico non sarebbe secondario in una bella città, tenendo conto che anche quello calcistico non è da sottovalutare. Si gioca per vincere, giusto?

E adesso fate il vostro girone… alle 18 sapremo tutto, in tv su Sky Sport e Italia1.

Le fasce

Questa la composizione delle fasce.

Fascia 1

Liverpool, Chelsea, Manchester City, Juventus, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Zenit San Pietroburgo, Barcellona.

Fascia 2

Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Benfica, Ajax.

Fascia 3

Bayer Leverkusen, Red Bull Salisburgo, Valencia, Inter, Olympiacos, Dinamo Zagabria, Lione, Club Brugge.

Fascia 4

Atalanta, Lille, Galatasaray, Red Bull Lipsia, Stella Rossa, Genk, Lokomotiv Mosca, Slavia Praga.

Per i nerazzurri, quindi, potrebbe prospettarsi un girone di ferro con i campioni in carica del Liverpool, il Real Madrid e il Lione, ma anche uno decisamente più morbido con Zenit, Benfica e Dinamo Zagabria.

Le prime due squadre di ogni raggruppamento accedono alla fase a eliminazione diretta, la terza classificata “retrocede” in Europa League.

Giocatori e tifosi sperano e sognano un girone da notti magiche: questa Champions League se la vogliono godere fino in fondo.