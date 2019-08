Sci d’erba, successo e coppa di specialità per Lorenzo Gritti

Vittoria sul filo dei centesimi per Lorenzo Gritti nel penultimo slalom speciale di Coppa del Mondo svoltosi a Dizin, in Iran.

Il 34enne di Gandino, reduce dal quarto posto in gigante e dal quinto in supercombinata, ha superato per un centesimo il connazionale Edoardo Frau cogliendo l’undicesimo successo nella specialità nelle ultime dodici prove disputate.

In testa dopo la prima manche, il portacolori del Gruppo Alpinistico Vertova ha saputo mantenere un leggero vantaggio sul valdostano di origine veneta, riuscendo così ad ottenere i punti necessari per conquistare matematicamente la terza “coppetta” consecutiva.

In attesa delle finali in programma a Schilpario dall’11 al 15 settembre, Gritti mantiene la terza posizione in classifica generale con 512 punti alle spalle del ceco Martin Bartak e Edoardo Frau.