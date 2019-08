“Pedala con noi”: la passeggiata in bicicletta con gli Artigiani

Il gruppo artigiani pensionati Anap Bergamo in collaborazione con Confartigianato Imprese Bergamo organizza per domenica 8 settembre la passeggiata in bicicletta “Pedala con noi”.

Si tratta di una pedalata non competitiva dedicata agli artigiani e pensionati che vogliono passare una domenica in compagnia di tanti amici, per una passeggiata in bicicletta nel verde alla scoperta delle bellezze del territorio bergamasco.

Il ritrovo è previsto alle 9.30 alla sede di Confartigianato Imprese Bergamo in via Torretta 12a Bergamo (dove sarà possibile lasciare l’auto fino alle 14.30), mentre la partenza sarà alle 10.

La passeggiata in bici si snoderà per circa 20 chilometri alla scoperta della Greenway del Parco dei Colli, un percorso ciclabile intorno a Città Alta, immerso nel verde e lontano dai rumori e dal traffico.

L’arrivo è previsto intorno alle 12.30 sempre alla sede di Confartigianato Imprese Bergamo, dove si terrà un momento conviviale introdotto dal presidente di ANAP Bergamo Cecilio Testa.

Le iscrizioni, aperte a tutti e gratuite, si chiuderanno al raggiungimento di 50 partecipanti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Segreteria ANAP (tel. 035.274.240 – inapa@artigianibg.com).