Tra le 80 finaliste di Miss Italia 2019 c’è anche la bergamasca Mariagrazia Donadoni.

La 18enne di Caprino Bergamasco è l’unica selezionata della nostra provincia che vedeva in corsa anche Sara Conti, 19 anni di Albano Sant’Alessandro, Gaia Trussardi, 21 anni di Clusone, e Giorgia Ubbiali, 21 anni di Dalmine.

Foto 2 di 2



Mariagrazia, alla quale è stato assegnato il numero 61, si contenderà il titolo nella serata del prossimo 6 settembre che sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e condotta da Alessandro Greco: per lei nel pomeriggio di giovedì 29 agosto anche l’emozione di poter sfilare sulla passerella della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia insieme alla patron del concorso Patrizia Mirigliani.

Con 8 finaliste il Lazio sarà la regione più rappresentata, seguita dal Veneto con 7 e da Lombardia e Sicilia con 6: cinque ragazze per Piemonte, Valle d’Aosta, Campania e Puglia, 4 per Fiuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Marche, tre per Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Sardegna e due per Molise e Calabria.