Investita da un’auto in retromarcia a Ponte Nossa

Una donna è stata investita da un’automobile a Ponte Nossa: è successo intorno alle 12.30 di giovedì 29 agosto. Secondo le prime informazioni, la 67enne si trovava in via Europa quando una vettura in retromarcia che stava uscendo da un parcheggio l’avrebbe investita.

L’allarme è scattato in codice giallo e sul posto è giunta tempestivamente l’ambulanza della Croce Blu di Gromo. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure alla donna.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri che erano presenti per effettuare i rilievi del caso. Le condizioni della 67enne non sembrano gravi ed è stata trasferita all’ospedale di Piario per accertamenti.