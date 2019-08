Bergamo

In aeroambulanza dal Marocco: gravissimo bimbo di 2 anni al Papa Giovanni

Il bimbo non è mai stato un paziente dell'ospedale di Bergamo, sono stati i genitori a scegliere il Papa Giovanni dopo un peregrinare in diversi ospedali in Marocco dove si trovavano in vacanza, vedendo peggiorare sempre più le condizioni del figlio.