Agosto si avvia alla conclusione: ecco come sarà il tempo a Bergamo e nella provincia orobica nelle prossime ore e nei prossimi giorni con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli.

ANALISI GENERALE

Giovedì ritorno a condizioni di tempo più stabile e caldo sulla Lombardia, grazie alla graduale rimonta dell’alta pressione che porterà nuovamente giornate più calde ma con locali episodi di instabilità atmosferica possibili specie sui rilievi. A partire da domenica ma soprattutto all’inizio della prossima settimana graduale indebolimento dell’alta pressione con tempo variabile seguito da un calo termico per l’arrivo di fresche correnti nord-atlantiche verso l’Europa.

Giovedì 29 agosto 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso su pianura e area appenninica, con qualche banco di nebbia o nube bassa nelle prime ore del giorno in rapido dissolvimento. Nuvolosità più consistente su Alpi e Prealpi con qualche piovasco possibile sui settori alpini. Nel corso del pomeriggio maggiori schiarite su pianura e settori occidentali, nuvoloso altrove con qualche rovescio sparso più probabile su Alpi e Prealpi centro-orientali. In serata tempo in miglioramento ovunque.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve calo (17/20°C), massime in aumento (29/32°C).

Venerdì 30 agosto 2019

Tempo Previsto: In mattinata qualche nube sparsa su est Lombardia, bel tempo altrove. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite in pianura, sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento verso sera alle zone pedemontane e vicine aree di pianura.

Temperature: Minime in lieve aumento (18/21°C), massime in lieve aumento (30/33°C).

Sabato 31 agosto 2019

Tempo Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa tra Prealpi e settori di pianura occidentali con isolati piovaschi possibili a ridosso delle Prealpi; cielo poco nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in pianura, instabilità in aumento sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso in esaurimento verso sera.

Temperature: Minime in lieve aumento (19/22°C), massime in lieve calo (29/32°C).