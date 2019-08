Governo, Mattarella affida l’incarico a Conte che accetta con riserva

Giovedì 29 agosto alle 9.30 in punto Giuseppe Conte è giunto al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ricevere da lui l’incarico di formare un nuovo Governo composto dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico.

Il colloquio è iniziato alle 9.33 alla presenza del segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti. che circa un’ora dopo ha comunicato che il presidenet incaricato ha accettato con riserva.

Conte avrà qualche giorno per comporre squadra e programma. Il giuramento a metà della prossima settimana.

Non solo la squadra da comporre ma programmi chiari, e da subito la legge di bilancio.

Alle 10.50 Giuseppe Conte ha preso la parola da presidente del Consiglio incaricato dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

“Ho accettato con riserva, oggi stesso avvierò le consultazioni coi gruppi parlamentari tutti e all’esito del confronto mi confronterò con le forze che mi hanno espresso sostegno per uscire dalla crisi di governo”.

Poi “subito la manovra economica che contrasti l’aumento dell’Iva, tuteli i risparmiatori, porti a una crescita economica e sociale. Siamo agli albori di una nuova Unione Europea e dobbiamo esesre protagonisti noi italiani trasformando la crisi in opportunità”.

“Non sarà un governo ‘contro’ ma un governo ‘per’ modernizzare il Paese e rendere la nostra nazione ancor più competitiva, più giusta più solidale, più inclusiva”.

“È il momento di una nuova stagione riformatrice, di rilancio, di speranza, che offra risposte e certezze”.

“Costruirò una squadra di lavoro che si dedichi incessantemente e con competenze a offrire ai nostri figli l’opportunità di vivere in un mondo migliore”.

Quindi il presidente incaricato parla di istruzione, tutela ambiente, infrastrutture sicure, reti efficienti, energie rinnovabili, valorizazione del patrimonio artistico e culturale. Benessere equo e sostenibile “che rimuova disuguaglianze di ogni tipo: sociali, territoriali, di genere. Che non lasci che le proprie energie giovanili si disperdano fuori dai confini, anzi”.

E desidera “un mezzogiorno rigoglioso di tutte le sue ricchezze, umane, culturali… Un Paese non permeabile alla corruzione, con una giustizia ancora più equa e più efficiente, dove le tasse le paghino tutti, ma le paghino meno”.

E conclude: “La prospettiva di avviare una nuova esperienza di governo con una maggioranza diversa mi ha sollevato qualche dubbio, li ho superati con la consapevolezza di operare per tutti i cittadini. Per il bene comune, non per interessi di parte o di singole forze politiche. Sono gli elementi di coerenza che mi porto e con cui intendo dare vita alla nuova stagione. Una stagione di coerenza, cultura delle regole, valori che mi hanno sempre ispirato. Sono principi non negoziabili, scritti nella nostra Costituzione, come il primato della persona, il lavoro, l’uguaglianza, il rispetto delle istituzioni e cioè di tutti i cittadini, la difesa degli interessi nazionali fondato sulla nostra collocazione euro-atlantica”.

Infine: “Intendo dare vita a un Governo che porti in alto il nome dell’Italia accrescendone il prestigio di cui gode già. È il momento del coraggio. Di mio aggiungerò tanta passione che mi sgorga naturale nel servire il Paese che amo.

Intanto il centrodestra, in particolare Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, annuncia che convocherà la piazza per protestare contro questo Governo costruito in parlamento e non conl voto.