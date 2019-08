Europei di pallavolo femminile, su RaiTre Polonia-Italia: la tv del 29 agosto

Per la prima serata in tv, giovedì 29 agosto RaiTre alle 21 trasmetterà la partita di pallavolo femminile tra Polonia e Italia, ultimo incontro per la fase a gironi degli Europei. Per il gruppo B l’Italia, dopo aver affrontato il Portogallo, l’Ucraina, il Belgio e la Slovenia, scende in campo contro la Polonia. Le prime quattro squadre classificate per ogni gruppo, parteciperanno alla fase finale del torneo che si disputerà in Turchia, ad Ankara: il 1° settembre gli ottavi di finale, il 4 settembre i quarti, il 7 le semifinali e l’8 la finale.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Don Matteo 11”, con Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Nathalie Guetta e Terence Hill. Andranno in onda due episodi intitolati “La crepa” e “Premonizioni”. Nel primo, mentre si indaga sull’apparente suicidio di un ragazzo, Cecchini per una scommessa accetta una sfida impossibile: vincere a scacchi contro don Matteo. Nel secondo, gli agenti indagano su un misterioso omicidio. Intanto, Sofia si reca a Perugia per posare come modella. Questi episodi sono andati in onda rispettivamente il 29 marzo e il 5 aprile 2018.

Su La7 alle 20.35 ci sarà una nuova puntata di “In onda”, il talk-show di attualità e politica condotto da Luca Telese e David Parenzo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Il gioco del ricatto”, con Scottie Thompson; su Rete4 alle 21.25 “Un mondo perfetto”, di e con Clint Eastwood; su Canale5 alle 21.20 “La matassa”, di Giambattista Avellino, Valentino Picone e Salvatore Ficara, e con Anna Safroncik, Claudio Gioè e Pino Caruso; e su Italia1 alle 21.20 “Codice 999”, con Casey Affleck.

Ancora, su Tv8 alle 21.30 “Star Trek – Beyond”, con Chris Pine; su Canale Nove alle 21.25 “Ted Bundy – Nella mente di un serial killer”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “World invasion”, con Aaron Eckhart; su La5 alle 21.10 “Amore a… mille miglia”, con Drew Barrymore; su Iris alle 21 “Il genio della truffa”, con Nicolas Cage; e su Italia2 alle 21.15 “Vacanze in America”, con Jerry Calà.

Su Rai5 alle 21.15 spazio alla musica sinfonica dal teatro alla Scala di Milano “Concerto di gala”. Si esibiranno i Wiener Philharmoniker, con artisti di fama mondiale come Juan Diego Floréz, Jonas Kaufmann, Yuja Wang e Sonya Yoncheva. Sul podio Placido Domingo e Gustavo Dudamel. Regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Martin Henderson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Undo (annulla)”, “Catastrofe e cura”, “Non faccio miracoli” e “Caduta lenta”. Nel primo, Meredith e Nathan sono insieme alla festa di nozze di Amelia e Owen. Nathan le propone di appartarsi, ma sono interrotti da Maggie che invita Nathan a ballare. Nel secondo, Alex deve affrontare la prima udienza in tribunale. Nel terzo, un’auto impazzita piomba su un corteo funebre. A guidare l’auto è una ragazza in gravidanza. Nel quarto, Alex è di servizio all’ambulatorio, vessato dal suo responsabile, l’infermiere Timir.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.25 il telefilm “Criminal minds”, con Thomas Gibson e Matthew Gray Gubler; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Pintus@Ostia antica”, con Pintus; e su Real Time alle 21.10 “Festival show 2019”.