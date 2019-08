Il sorteggio

Atalanta, nel girone di Champions con Manchester City, Shakhtar e Dinamo Zagabria

Gruppo C tosto ma non impossibile per i nerazzurri di Gasperini

Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta. È questo il girone di Champions League nel quale è stata inserita la formazione di Gasperini, alla prima storica partecipazione nella massima competizione europea. Per i nerazzurri un gruppo tosto, quindi, ma tutt’altro che impossibile. Ci sarà da divertirsi contro i campioni del City di Guardiola, ma anche da battagliare contro gli ucraini di Donetsk e contro la Dinamo Zagabria, due squadre, queste ultime, che Gomez e compagni possono battere. Insomma, il passaggio del girone – presumibilmente come seconda – è un obiettivo alla portata dei nerazzurri. I gironi della Champions League 2019-’20 GIRONE A: Psg (Fra), Real Madrid (Esp), Bruges (Bel), Galatasaray (Tur)

GIRONE B: Bayern Monaco (Ger), Tottenham (Eng), Olympiacos (Gre), Stella Rossa (Srb)

GIRONE C: Manchester City (Eng), Shakhtar Donetsk (Ukr), Dinamo Zagabria (Cro), ATALANTA (ITA)

GIRONE D: JUVENTUS (ITA), Atletico Madrid (Esp), Bayer Leverkusen (Ger), Lokomotiv Mosca (Rus)

GIRONE E: Liverpool (Eng), NAPOLI (ITA), Salisburgo (Aut), Genk (Bel)

GIRONE F: Barcellona (Esp), Borussia Dortmund (Ger), INTER (ITA), Slavia Praga (Cze)

GIRONE G: Zenit San Pietroburgo (Rus), Benfica (Por), Lione (Fra), Lipsia (Ger)

GIRONE H: Chelsea (Eng), Ajax (Ned), Valencia (Esp), Lille